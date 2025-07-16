彰化開放申請丹娜絲風災泡水車慰助金 去年發出8百多萬補助

丹娜絲颱風日前為彰化帶來豪大成災，多處淹水嚴重，不少車輛泡水災損嚴重。彰化縣政府今宣布啟動泡水車輛現金慰助措施，設籍彰化且擁有行車執照者可向戶籍地公所申請，汽車最高補助2萬元、機車最高2千元。

去年凱米颱風也造成彰化淹水，當時縣府提供相同補助方式，民眾申請踴躍，受理申請汽車共416輛、機車343輛，共發出慰助金約808萬元。

縣府民政處表示，這次發放對象為丹娜絲颱風及0708豪雨期間泡水受損的汽、機車，申請者須檢附身份證明文件、行照、存摺影本、泡水證明照片，以及維修發票、報廢證明或轉售契約等其中一項災損證明文件，每輛車限申請一次，即日起至8月29日下午5點止受理。

縣府將採書面審查，必要時再實地訪查，審查通過後由縣府撥款至公所，由各公所發放給民眾。申請資格不符或有詐領情形者，將不予核發或追回已領補助。

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