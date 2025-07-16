風災血荒惡化缺口達5千袋 南市議員號召19日捐血送禮券

丹娜絲颱風重創台南地區，也加重血荒的程度，目前缺血高達5000袋，南市議員林美燕結合日新愛心慈善會、福田善行協會，今天召開記者會，19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困。

19日捐血活動在日新國小大門口舉行從上午9時開始至下午5點結束，捐血250 CC贈送全聯禮券200元、捐血500 CC折贈送，全聯禮券500元，勞工局將號召視障按摩團體提供按摩服務。

台南捐血站代表指出，自從本月6日丹娜絲颱風來襲，台南地區所有的捐血活動就停辦，而且最近連日下雨更影響民眾捐血的意願，而且未來幾天還會繼續下雨，缺血的情形必然會更加明顯有待，這場捐血活動舉辦的時機非常有必要。

林美燕指出，這次颱風來襲，造成許多捐血活動停辦，使得血庫的存血量不夠運用，南區日新國小家長組成的愛心慈善會攜手福田善行協會舉辦捐血活動，希望能幫助血庫紓解血荒。

日新愛心慈善會會長張天建表示，該會已成立30年，長期參與社會公益服務，面對這次嚴重的風災，正在募集物資捐助七股等災區的需要，得知血庫目前血荒，加碼舉辦捐血活動。

林美燕服務處發言人葉翰勳說，現在缺血量多達5千袋，目前更是暑假期間，用血量多且捐血活動比平常少，盼民眾踴躍參與捐血。

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