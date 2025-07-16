批賴清德沒同理心 朱立倫：只帶張嘴去跟災民辯論、開講

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影

颱風重創南部造成多處災情，賴清德總統近日南下勘災，與災民的第一線互動引發議論。國民黨主席朱立倫批評，首長勘災要帶心去、不是帶張嘴去；結果賴總統竟然選擇去那邊跟災民辯論、開講，完全沒有同理心。

朱立倫今在中常會指出，南部這次風災，大家都很難過，首長去救災、勘災的時候，是要帶心去，不是帶張嘴巴去，心就是要完全以同理心、將心比心、用心來對待災民；不是帶張嘴去那邊開講、去辯論，結果賴清德竟還提到什麼綠委林俊憲牌的帆布或是郭國文牌的手機訊號，完全沒有用同理心看待。

朱立倫表示，災民遇到沒有屋頂，沒有手機訊號，甚至這麼久沒有辦法有水電，沒辦法修屋頂、解決很多的問題。這是要用心，而不是用嘴來面對災民，令人非常遺憾。他希望為政者真正的有同理心看待所有的災民。國民黨也一再要求，能夠提高對所有災區的補助，對災區所有救助，國民黨團一定全力支持。

災民 朱立倫 國民黨

延伸閱讀

賴清德過境美國擬宣布採購飛機 航空界：尚有增購空間

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了

反擊卓榮泰 朱立倫：普發現金是應對風險也是宏觀策略

相關新聞

內政部長稱「風災復原快」遭嗆 環境部長指「光電板無汙染」挨批

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳昨到雲林慰問協助災區的替代役男時表示，颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、死亡人數比...

丹娜絲颱風災後10天 災區沒電沒屋頂 志工忙蓋帆布

丹娜絲颱風重創台南市沿海地區，迄今已逾十天，仁德區成功里長鄭晴而已連續六天率志工團隊跨區至北門、學甲等重災區支援災後復原...

電力產業工會批 丹娜絲颱風搶修 還被要求擺拍

丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義縣電力設備受損，台電嘉義區處線路課卅六歲李姓員工前天在嘉義義竹高空作業車維修線路時，遭高壓電擊...

丹娜絲颱風 在野批救災 綠委也說：人民感受很重要

中度颱風丹娜絲重創中南部，多位部會首長事後發言惹議，內政部長劉世芳自評災後復原速度很快，環境部長彭啓明則說太陽能板不會造...

新聞眼／丹娜絲颱風 官員粉飾太平 難掩「信賴」人民怒氣

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，災後十天，台南一萬戶被掀飛屋頂，還有近三千戶屋頂連用帆布遮雨應急都沒有，住在毫無遮蔽的「透天厝...

光電板適合放水面？環團促深思

大量光電板不敵強風豪雨被掀翻、破裂，儘管環境部長彭啓明稱不會造成任何汙染，不過環保團體直言，短期內較難看出損壞光電板對環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。