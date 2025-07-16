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【重磅快評】卓揆在災民傷口撒鹽 比賴清德勘災還糟糕

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，批普發1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無益，他寧可舉債救災。記者王昭月／攝影
行政院長卓榮泰南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，批普發1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無益，他寧可舉債救災。記者王昭月／攝影

立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》普發1萬元，行政院批債留子孫，藍營反擊前總統蔡英文曾發6千元也是債留子孫；閣揆卓榮泰更說發1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無益，他寧可舉債救災。問題是，如果真有必要舉債救災，行政院就應勇敢舉債，但覆議院長這次不提覆議，只會情勒百性、噴口水，助攻大罷免的權謀盤算昭然若揭。

因應美國關稅政策及國際情勢變化，行政院最早提出「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，後來加碼通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，爭取編列特別預算4100億元，內容包括經濟支持方案930億元、撥補健保基金200億元、勞保基金100億元、台電1000億元、弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億元及國土安全韌性1500億元，全數以歲計賸餘支應。

不過，立法院三讀通國民黨版本，刪掉台電撥補1000億元，但增列每人普發現金1萬元，匡列特別預算上限為5450億元，普發現金定於10月31日前完成。綠營砲轟藍白不顧財政紀律，普發現金債留子孫，只是為了大罷免大撒幣；藍營則反擊前總統蔡英文時期普發6千元也是「債留子孫」，質疑「蔡英文做得到、為什麼賴清德做不到」？

沒想到這一次普發現金也波及蔡英文，英系立委出面駁斥，指當時蔡英文普發6千元是考量疫情後振興，時空背景不同，國民黨推動普發現金是為降低大罷免衝擊，毫無正當性。但2023年普發6千元和今年普發1萬元的時空背景真有那麼大不同嗎？這次普發現金就沒有正當性嗎？其實值得討論。

認真來說，歷來政府發現金都有時空背景。2009年馬政府發3600元消費券，是為因應全球金融海嘯對台灣經濟造成的衝擊，藉以刺激經濟、提振消費信心，經立法院通過《振興經濟消費券發放特別條例》，舉債858億籌措財源編列特別預算，對GDP貢獻約0.28%至0.43%。

2020年6月蔡政府因應新冠肺炎大流行，造成經濟衝擊，在防疫工作獲得控制下順勢推出刺激經濟、振興經濟的「振興三倍券」，由國人自己出資1000元，購買3000元價值的三倍券以振興內需，政府支出510億元，根據經濟部報告，帶動經濟效益超過1000億元。

隔年蔡政府又推振興五倍券，原規劃民眾須支付1000元換取5000元振興券，後因外界抗議，行政院拍板免付，直接領取5000元振興券，總預算估計1100億元。2023年蔡政府再普發每人6千元現金，主要理由是2022年稅收超徵4500億元，決定將經濟果實與全民共享。

這次國民黨主導每人普發1萬元也比照前年普發6千元的方式辦理，要論時空背景，不僅有政府年年超徵並再創新高，還有美國對等關稅衝擊等因素；英系立委說發前年6千元是因應疫情後振興，還真是有些勉強，因為前面已發過兩次振興券，其實2022年超徵5237億元才是真正原因。

但賴政府對連年超徵好像習以為常，2023年超徵3860億元，賴清德上台後一點「表示」也沒有，2024年超徵5283億元，賴清德也不講話，兩年下來就超徵9143億，2025年「小結」一下發1萬元，不也是在情理之中嗎？怎麼蔡政府發兩次振興券、一次現金都沒事，要賴清德發一次現金就會債留子孫？

再說，卓榮泰說他寧可舉債救災也不要發現金，難道卓榮泰是第一天當行政院長嗎？他不知道行政院有編列第二預備金可以救災嗎？何須勞他去舉債支應？

綠營更有人拿預算案來質疑普發現金1萬元違憲。依憲法第40條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」的規定，但立法院這次三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》怎麼看都不像預算案，過去民進黨修「老年農民福利津貼暫行條例」，將老年農津貼由每月4千元提高到每月5千元，當時民進黨沒說這是預算案；這次原住民禁伐條例補償從3萬元提高到6萬元，民進黨也沒說違憲，民進黨到底能說服誰？

如果民進黨真的認為立法院這次三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》是違憲，卓榮泰就應該在第一間就宣示此法案有窒礙難行之處，將提出覆議，畢竟他已提過7次覆議，也不差再多一次。卓揆捨此不為，淨扯買冰箱或遙控飛機，為了助攻大罷免卻在災民的傷口上撒鹽，實在是比四處勘災亂說話的賴清德還糟糕。       

蔡英文 發現金

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