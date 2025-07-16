影／行政院拍板加碼慰助金 台南屋損補助認定從寬「照片」也可證明
為協助受丹娜絲颱風影響、導致屋頂或外牆損壞的民眾儘速修復家園，行政院長卓榮泰昨天視察台南市災情，宣布房屋受損面積超過20平方公尺，將發5萬至10萬元復原慰助金，台南市政府上午召開記者會宣布啟動「住屋毀損慰助金實施計畫」，針對屋頂（含採光罩）及外牆（含門窗）損壞等，最高可領10萬元，並承諾相關專案補助申請將以「認定從優、補償從速、程序從簡」為原則，加速重建。
工務局說明，申請對象包括受災住屋的所有權人及實際居住人，須於公告期限內檢具申請書及相關證明文件，向所在地區公所提出申請。依損壞面積不同，慰助金發放標準如下：損壞面積未達20平方公尺者：發給1萬元慰助金。損壞面積達20平方公尺以上未滿100平方公尺者：發給5萬元慰助金。損壞面積達100平方公尺以上者：發給10萬元慰助金。
若住屋所有權人無實際居住事實，則依上述金額折半發給。此外，若申請人為已列管的中低收入戶，則可額外加發5000元慰助金。每戶申請以最高10萬元為上限。
社會局長郭乃文說明，除了屋損補助，台南市災害救助辦法，針對風災造成死亡、重傷、房屋毀損及車輛毀損、泡水等，可擇一補助，目前死亡人數包括日前火警死亡婦人共有3人，其他另有案件還認定，16區獨居老人1045人均已完成訪視，有2戶已安置到養護之家中，災區總計有9戶15人需中長期安置。
郭乃文說，雖然這次是以風災為主，但像七股西寮區有全面淹水，會由區公所針對大範圍區域淹水，採從寬從簡認定；社會局也持續招募志工目前已登記593名志工並媒合安排336名到災區協助，多數是環境清理，其中有3名堆高機司機，幫了大忙；市府也已開設救災捐款專戶，目前捐款已達4835萬多元，呼籲社會大家踴躍捐款請註明「0706丹娜絲颱風災害捐款」。
祕書長尤天厚表示，七股西寮區因海水倒灌災情嚴重，特別加碼每戶慰助金1萬5000元，請受災民眾盡速提出申請，民政局會擬具相關協助和處理措施，並加強人員的訓練，受災戶除可到區公所單一窗口受理，民政局人員受訓後也會前進到災區協助災民辦理，人員會戴識別證及背心，希望給災民最好的服務。
尤天厚強調，這次風災慰問金的實施分成二種，一是有實際居住事實，只要提供水電單或是照片，甚至里長證明等，就可認定有居住事實；另外是建物所有人但無居住事實，只要持建物所有權狀就可以，申請時會先讓受災戶自己檢視受損面積，後續再認定。
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