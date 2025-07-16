探視命危台電員工 賴總統指示全力搶救

丹娜絲颱風重創南台灣，台電嘉義區處線路課李姓員工昨進行搶修工程時，不慎發生感電事故，當場失去呼吸心跳，目前仍在加護病房急救觀察中。據了解，賴清德總統第一時間即請行政院及相關單位提供必要協助，務必給予傷者最完善醫療照顧，並於今早前往台南柳營奇美醫院探視傷者與家屬。

賴總統上午抵達醫院後，隨即至加護病房探視傷者，向院方了解病患傷勢情況。賴總統也在床邊向台電李姓員工喊話，盼他加油、要好起來，「大家都在等他」。

隨後，賴總統至家屬等待區慰問家屬。賴總統表示，對於台電同仁在嘉義修復電網時遭電擊，他感到非常不捨，希望他早日康復，賴總統也向家屬保證，醫院一定會全力搶救，也請大家不要放棄，賴總統現場並指示經濟部與台電，務必了解事故原因，未來不再發生類似事情，家屬也向總統表達感謝。

賴總統表示，也希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電，同時也強調，搶修工作雖然講求效率，但安全第一，也請還在第一線持續搶修、恢復電力的台電公司主管及員工務必注意安全。

商品推薦