丹娜絲颱風後評防災 劉世芳：預防、災中及災後復原都很快

丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳今到雲林慰問替代役時表示，丹娜絲颱風造成嚴重財損、農損，但受傷、不幸死亡人數比例降到最低，顯示民眾已有危機感，整體的防災系統，包括從預防到災中還有災後復原速度都非常快，未來會持續提高防災量能。

劉世芳今到雲林縣土庫鎮慰問協助災後清理的替代役，她表示，這些替代役都是警大的畢業生，非常優秀、戰力強，三千公尺都跑第一名，未來將分發到各地服務，有些人在家沒掃過地，但還是樂意付出，感謝他們支援災後清理，她一路看到災後復原的狀況，認為救災的速度很快，應該很快就能恢復正常生活。

劉世芳表示，行政院長卓榮泰已經宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，6至30坪房屋災損補助5萬元，房屋災損30坪以上補助10萬元，縣市府將與公所合作協助民眾申報，預估補助金額約20億元。

劉世芳表示，政府一再呼籲，颱風來的時候千萬不要大意，這次大家可以看到，雖然丹娜絲颱風局部陣風達到17級風。17級風等於是每小時有兩百公里這麼快的風，造成嚴重財損、農損，但是在受傷或是不幸過世的人數比例是降到最低，顯示大家都已有危機感。

劉世芳指出，這次丹娜絲颱風台灣第一次啟動風災細胞簡訊，通知災區居民趕快避難，在整體的防災系統，包括從預防到災中還有災後的復原的時候，速度都非常快，都是依賴中央政府跟地方政府以及民間的努力，會一次再把這樣子的一個防災量能再繼續往上提升。 丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（左二）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影 丹娜絲中颱重創雲嘉南，內政部調度正服替代役的警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳（前排中）今到雲林慰問替代役。記者陳雅玲／攝影

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