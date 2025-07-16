影／丹娜絲颱風災損大 國民黨團呼籲農業設施補助提高到8成

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影
立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏（左）、翁曉玲（右）出席。記者曾吉松／攝影

立法院國民黨團上午舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏、翁曉玲出席。

王育敏表示整個颱風的災害受損金額高達26億，可能還會持續增加，農民無法承擔，需要政府補助加碼協助度過難關，呼籲農業設施補助提高到8成，農業貸款應該放寬認定，免息時間延長至一年。

王育敏 災損 丹娜絲颱風

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