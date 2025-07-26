周台英遭解聘4年不得任教 無法領退休金

台師大女足抽血案鬧得沸沸揚揚，台師大昨完成校級教評會，確信教練周台英言行逾越正常管教，已傷及學生自尊；實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，經出席委員廿名無記名投票表決，獲過半數同意，決議解聘周師，且四年不得聘任為師。

由於周台英已近六十二歲，解聘且四年不得聘任恐失去退休資格。教育部表示，教師若經核定解聘，已非現職教職員，不得申請退休及請領退休金。待學校函報之後，將依法盡速審議。

檢調則是連日約談研究助理及參與研究計畫學生到案，累計已有十三名證人製作調查筆錄。根據學生證詞，檢調初步認為，周台英要求學生配合抽血、學生受試費用繳回球隊當公基金，涉及刑法強制、侵占等罪，列被告偵辦。由於周台英涉案情節升高，檢方不排除對其祭出境管理處分，近日約談到案。

台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會，完成三級三審。台師大表示，教評會委員考量權力不對等、受害學生數、對學生身心影響程度，以及霸凌持續的時間和次數等，認定周師確實有貶抑、排擠、欺凌行為，構成校園嚴重霸凌事件。

台師大說，周師在學生未充分理解或不願意情況下執行抽血，且同意書事後才補簽，也未充分說明血液檢測與訓練關聯性，抽血過程由非醫療專業人員執行，明顯違反法規，相關計畫主持人、共同主持人連帶責任，需由學術倫理調查小組釐清。

「解聘不會是終點。」人本教育基金會執行長馮喬蘭強調，體育學門文化環境如何改變、台師大校方行政疏失究責等都是關注焦點。另外像是計畫主持人陳忠慶與周之間的權勢關係、學倫問題，以及憑什麼將球隊作為受試對象，行為是否違反教師法等，應先讓外界周知。

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