台師大解聘女足教練周台英 人本：解聘不會是終點

針對女足抽血案，台師大今天召開最終校級教評會，決議予以解聘周師，且4年不得聘任為教師。人本教育基金會則表示，解聘不是終點，體育學門文化環境的改善等，不會是解聘周師後就結的議題；又對於計畫主持人陳忠慶於該案中的問題，應讓外界充分知悉。

台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會，今校級教評會認定，周台英言行逾越球隊正常管教範圍，已傷及學生自尊，於長期實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，且並非單一事件、已持續一段時間。經出席委員進行無記名投票表決，獲得過半數同意，決議解聘周師，且4年不得聘任為師。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，過去人本多是強調周台英的行為，已經構成終身解聘，今天台師大決議解聘、四年內不得聘任，已有矯正過去的決議，校方已經表現其立場，人本無法置喙。

馮喬蘭也指出，接下來就得看教育部的態度，教育部目前已跟其他部會設有一跨部會小組，針對ＩＲＢ程序、體育學門文化環境，敵意環境如何改變，以及台師大校方的行政疏失等都是外界的關注焦點，「解聘不會是終點。」

針對計畫主持人陳忠慶的咎責，馮喬蘭也說，陳與周之間的權勢關係、學倫問題，以及其研究多是針對女足隊隊員，憑什麼將球隊作為受試對象，其行為是否已違反教師法，應該先讓外界周知再進入教評會審議，「否則你拿什麼進入教評會、拿什麼審？」應該先對外說明。

但近日也有一群台師大畢業校友、周師學生，數十人連署為周台英請願。陳情信上指出，身為直接受教者，有義務向社會說出另一個面向。周台英不僅是技術教練更人生導師，多年來投身體育教現場，嚴格但不失關懷、理性卻富人情味，長年深耕體育教領域以專業知識、紮實訓練指導學生，更重視品格教育與人格養成，更對家境困苦球員自掏腰包繳學費、吃飯，「老師把我們當自己的小孩照顧。」

信上也指出，至今仍有許多學生仍將周師視為人生導師，若因個案爭議否定周師的努力，實在令人痛心。周師已展現檢討與改善態度，並非十惡不赦，若有不足之處可透過輔導或其他教育方式協助改進，而非以一刀切懲處，抹煞多年來對教育、體育的貢獻。

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