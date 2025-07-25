台師大解聘女足教練周台英 人本：解聘不會是終點
針對女足抽血案，台師大今天召開最終校級教評會，決議予以解聘周師，且4年不得聘任為教師。人本教育基金會則表示，解聘不是終點，體育學門文化環境的改善等，不會是解聘周師後就結的議題；又對於計畫主持人陳忠慶於該案中的問題，應讓外界充分知悉。
台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會，今校級教評會認定，周台英言行逾越球隊正常管教範圍，已傷及學生自尊，於長期實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，且並非單一事件、已持續一段時間。經出席委員進行無記名投票表決，獲得過半數同意，決議解聘周師，且4年不得聘任為師。
人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，過去人本多是強調周台英的行為，已經構成終身解聘，今天台師大決議解聘、四年內不得聘任，已有矯正過去的決議，校方已經表現其立場，人本無法置喙。
馮喬蘭也指出，接下來就得看教育部的態度，教育部目前已跟其他部會設有一跨部會小組，針對ＩＲＢ程序、體育學門文化環境，敵意環境如何改變，以及台師大校方的行政疏失等都是外界的關注焦點，「解聘不會是終點。」
針對計畫主持人陳忠慶的咎責，馮喬蘭也說，陳與周之間的權勢關係、學倫問題，以及其研究多是針對女足隊隊員，憑什麼將球隊作為受試對象，其行為是否已違反教師法，應該先讓外界周知再進入教評會審議，「否則你拿什麼進入教評會、拿什麼審？」應該先對外說明。
但近日也有一群台師大畢業校友、周師學生，數十人連署為周台英請願。陳情信上指出，身為直接受教者，有義務向社會說出另一個面向。周台英不僅是技術教練更人生導師，多年來投身體育教現場，嚴格但不失關懷、理性卻富人情味，長年深耕體育教領域以專業知識、紮實訓練指導學生，更重視品格教育與人格養成，更對家境困苦球員自掏腰包繳學費、吃飯，「老師把我們當自己的小孩照顧。」
信上也指出，至今仍有許多學生仍將周師視為人生導師，若因個案爭議否定周師的努力，實在令人痛心。周師已展現檢討與改善態度，並非十惡不赦，若有不足之處可透過輔導或其他教育方式協助改進，而非以一刀切懲處，抹煞多年來對教育、體育的貢獻。
▪前腳稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 系教評會決議解聘周台英
▪周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練
▪自爆也抽過血！師大學長嗆簡奇陞「不爽就退隊」 石明謹：教練在發抖
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言