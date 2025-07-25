周台英遭解聘 教育部：非現職不得申請退休金

女足隊抽血案受矚目，台師大教評會今天決議將教練周台英解聘，且4年內不得聘任為教師。教育部說，收到函報後會盡速處理，周台英解聘後非現職教職員，不得申請退休金。

台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，引起社會關注。教育部要求教評會重審，台師大分別於22日、23日召開系、院層級的教師評審委員會（教評會）；今天上午召開校層級的教評會，完成3級3審的程序，中午公告決議為「解聘，4年內不得聘任為教師」。

教育部今天稍晚告訴中央社記者，目前還沒收到台師大教評會函報的審議結果，等收到學校函報後，將依「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定盡速辦理。

外界關心現年約62歲的周台英，被解聘後是否能申請退休金。教育部表示，教師如經核定解聘，因已非現職教職員，將不得申請退休及請領退休金。

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