台師大解聘女足教練周台英 教育部：不得請領退休金

國立台灣師範大學今天召開最終校級教評會，經出席委員無記名投票表決，獲得半數同意，決議予以解聘女足教練周台英，且4年不得聘任為教師。教育部稍早也表示，若經核定解聘，因為已非現職人員，不得申請退休與請領退休金。

台師大女足抽血一案，本周由台師大重啟召開教評會，討論涉霸凌女足隊員教練周台英相關懲處。本周系級教評會啟動，經過院級至今天校級教評會，認定周師言行逾越球隊正常管教範圍，已傷及學生自尊，於長期實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，且並非單一事件，且持續一段時間，經出席委員進行無記名投票表決，獲得過半數同意，決議予以解聘周師，且4年不得聘任為教師。

由於首次台師大緊對周師祭出五項行政懲處，遭教育部駁回。今再度做成決議，教育部回應，台師大教評會結果尚未函報教育部，將待學校函報周師解聘案後，依「教師法」及「教育部教師解聘不續聘停聘資遣專案審議小組設置要點」等規定，儘速審議辦理。

教育部也說明，又教師如經核定解聘，因已非現職教職員，不得申請退休及請領退休金。

台師大學生會則說，日後會持續追蹤個案的處理情形，也會持續追蹤學校建置受試者保護、受害者保護及危機事件處理機制的建立，希望能與學生及校方共建更友善、安全的校園。如果學生在校園生活中，需要諮詢、協助，也歡迎隨時聯絡學生會

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