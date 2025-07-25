台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師

國立台灣師範大學今天召開最終校級教評會，校級教評會確信周台英言行逾越球隊正常管教範圍，已經傷及學生自尊，於長期實驗過程中，未善盡告知義務而要求學生配合抽血，且並非單一事件，已經持續一段時間。經出席委員進行無記名投票表決，獲得過半數同意，決議予以解聘周師，且4年不得聘任為教師。

教練周台英涉霸凌女足隊成員，但先前台師大教評會僅對周師做出五項行政懲處，遭外界痛批輕縱，教評會決議也遭教育部駁回重審。教育部常務次長朱俊彰日前也表示，教育部校園霸凌事件審議委員會已依據調查報告，認定涉案周師行為符合《教師法》第14條、第15條所定解聘，及不得擔任教師（四年或終身）等相關要件。

對此，台師大本周接力召開系級、院級、校級教評會。7月23日已由運休學院召開臨時院教評會，依據《教師法》第15條，決議解聘周師，並議決4年內不得聘任為教師。

又今天舉行校級教評會，台師大指出，校教評會首先討論並釐清霸凌與違反學術倫理的關聯性、教師管教與霸凌的份際，並審視各項證據信實度。教評會委員進一步檢視外界新揭露的錄音檔、媒體訪問學生內容、各單位近日訪談周師所指導的球隊隊員、參與實驗學生資料。

台師大也說明，教評會委員考量權力不對等關係、受害學生人數、對學生身心與受教權影響程度，以及霸凌持續的時間、次數與頻率及應受責任程度等事由，認定周師確有具貶抑、排擠、欺凌等性質與持續性行為，導致部分學生長期處於壓迫、不友善環境，進而造成精神、生理或財產等多重損害，構成校園嚴重霸凌事件。

又關於外界關心的抽血檢測，台師大也說，周師在學生未充分理解或不願意的情況下執行抽血，且知情同意書為事後補簽，亦未充分說明血液檢測與訓練的關聯性。周師在接受倫審會調查及記者會中亦揭露，在抽血過程有非醫療專業人員執行，明顯違反相關法規。後續相關計畫主持人、共同主持人連帶責任，需由學術倫理調查小組釐清並處理。

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