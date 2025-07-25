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台師大「抽血換學分」周台英涉案升高 約談13人後不排除境管
台師大女足隊前教練周台英涉「抽血換學分」案，台北地檢署檢察官連日約談關係人及學生查證，昨再約談4人，累計近日向13名證人查證並製作筆錄；周涉案情節升高，檢方不排除對其祭出境管理處分，近日約談到案。
檢察官昨指揮台北市調查處調查官以證人身分約詢參與案關研究計畫的學生4人，其中2人仍在學，檢察官複訊其中2名證人後將證人請回。
事實上，檢方前天首度約談女足隊曾參與研究計畫的8名學生作證，其中2人已畢業，考量關係人為學生身分，擇地署外複訊4人，訊後也請回，「吹哨者」簡奇陞尚未到案。
台北地檢署本月16日分「他」字案指派追查女足隊選手參與研究計畫有無遭受霸凌、不法對待，初步認為周台英涉刑法強制、侵占罪，列被告偵辦。
檢調本月17日向教育部、國科會、台師大調取資料留存、扣押尚保存中的血液檢體蒐證；21日向中央大學調取研究計畫資料，同日約談1名台師大研究助理，訊後請回。
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