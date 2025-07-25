台師大女足抽血案 北檢再約詢4學生作證

台師大女足抽血爭議持續調查，北檢今天表示，檢察官昨天再度指揮調查官，以證人身分約詢4名參與研究計畫的學生到場查證，釐清案情疑點，訊問後全數請回。

前台灣女足名將、台師大女足教練周台英被控以扣學分威脅選手配合研究抽血爭議。台北地檢署16日剪報分「他字案」，案由為刑法強制罪等，並指派打擊民生犯罪專組檢察官指揮法務部調查局台北市調查處偵辦。

檢方17日指揮檢察事務官與調查官到台師大調取研究計畫資料，並扣押保存中的血液檢體，同時要求校方應妥善保管研究計畫現存的文件、電磁紀錄及採樣檢體不得銷毀、隱匿、刪除或處分，否則依法究責；調查官另向教育部及國家科學及技術委員會調取資料。

檢方21日指揮調查官前往國立中央大學調取研究計畫資料，並再赴台師大了解研究計畫行政程序，同時以證人身分約詢1名台師大研究助理，由檢察官複訊後請回。

北檢23日再度指揮調查官，以證人身分約詢8名參與研究計畫學生，其中4人由檢察官複訊後均請回。

北檢今天說明，檢察官昨天再度指揮調查官，以證人身分約詢4名參與研究計畫學生，其中2人仍在學，經檢察官複訊後均請回，後續持續釐清案情疑點。

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