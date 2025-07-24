多給吹哨者支持鼓勵！台師大抽血案引關注 鄭英耀：感謝挺身而出
台灣師範大學運動與休閒學院昨日召開院教評會討論台師大教授、女足隊教練周台英霸凌案，據了解已決議解聘。教育部長鄭英耀事發時人在德國，他今日受訪聲援吹哨者簡奇陞，感謝她挺身而出，幫助教育部發現並改正問題。
周台英涉霸凌女足隊成員，先前台師大教評會僅對其做出5項行政懲處，遭教育部駁回重審，近日台師大重啟「三級三審」教評會，據了解，運動競技系教評會已決議解聘周台英，運休學院附議該結果，最後的校教評會預計於7月25日舉行，台師大將正式於會後對外說明審議最終結果。
鄭英耀在台師大女足事件爆發時人在德國參與世大運活動，他今日出席活動會前接受媒體聯訪，表示自己在當時聽到消息非常震驚，覺得不可思議，當下立即要高教司、學特司通知師大嚴正看待事件，盡快處理。
鄭英耀強調，教育部的立場非常清楚，就是確保學生權益，任何因為教學或學校行政、研究不當造成學生的傷害，學校一定要給予必要的支持。他也利用這個機會告訴社會大眾，要給吹哨者簡同學更多支持鼓勵，他強調，老師在做研究時不能犧牲學生的權益，更不能傷害學生的身體、心理，簡同學挺身而出，有助於教育部發現問題並改正。
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