台師大女足隊抽血案 避免學生曝光檢方地檢署外就訊4人
台師大女足隊抽血換學分案，台北地檢署昨天首度約談女足隊曾參與研究計畫的8名學生作證，釐清相關疑點，檢方考量學生身分，避免作證遭媒體記者拍攝，在地檢署外複訊其中4人，詢訊問後均請回。
台北地檢署今指出，昨7月23日指揮台北市調查處調查官，以證人身分約詢參與案關研究計畫的學生8人，其中2人已畢業，不包括日前出席記者會的受害學生代表簡奇陞。
據了解，檢方考量學生身分，且此案引發的爭議備受關注，避免學生作證遭媒體拍攝，檢察官就地複訊其中4人，學生未至地檢署偵查庭複訊，檢方訊後8人均請回。
北檢今年7月16日分他字案追查女足隊選手參與研究計畫有無遭受不法對待，女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪列為被告；7月17日檢方向教育部、國科會、台師大調取資料，也留存、扣押尚保存中的血液檢體；7月21日向中央大學調取相關研究計畫資料，並約談1名台師大研究助理，訊後請回；7月23日約談參與該計劃的8名學生作證，訊後均請回。
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