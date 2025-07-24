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台師大「血論文」延燒 檢調已約談8名參與計畫研究生

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導
台師大女足隊「抽血換學分」事件延燒，檢調已約談8名參與研究計畫學生，但不包括受害學生代表簡奇陞（左二）。圖／報系資料照
台師大女足隊「抽血換學分」事件延燒，檢調已約談8名參與研究計畫學生，但不包括受害學生代表簡奇陞（左二）。圖／報系資料照

台師大女足隊「血論文」持續延燒，台北地檢署23日上午，先以證人約談4名參與研究計畫學生後，下午再約談4名學生到案，釐清相關疑點與「違法抽血」過程與研究計畫經費流向，目前總計已約談8名研究生，其中2人已畢業，8人詢後從台北市調處離去，辦案箭頭指向教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶。

台師大女足「抽血換學分」引發全國關注，女足教練周台英坦承抽血缺失並道歉。 調查局陸續前往台師大、中央大學調卷後，快馬加鞭約談8名參與研究計畫學生到案，但對象不包括受害學生代表簡奇陞。

足球協會前天召開紀律委員會，決定撤銷周台英教練證，終生禁止參與足球事務。台師大也召開院教評會，認定周台英違反教師法的解聘相關要件，決議予以解聘，並將在本周五召開校級教評會，做出最後決議。

調查局台北市調查處日前持檢方公函，向國立中央大學調取相關研究計畫資料，並前往台師大了解研究計畫的行政程序事項，並以證人身分約談1名研究助理，檢察官複訊請回。

女足隊抽血事件是因國科會的研究計畫，名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。

近日疑有台師大前跆拳道隊網友在Threads發言，開嗆吹哨女學生簡奇陞，自曝自己也抽過血，認為「妳吃不了苦就別練體育了」，引發眾人熱議。簡奇陞昨天表示，該說的已經說了，撤銷教練證並非她的訴求。

抽血 台師大 周台英

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