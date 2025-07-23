台師大IRB主委：計畫與實際執行不同

台師大女足「抽血換學分」事件持續延燒，該校「人體研究倫理審查委員會」（ＩＲＢ）主任委員陳學志昨在立法院列舉研究計畫與實際執行內容三大不符之處，其中包括，申請書註明將由具執照的護理人員執行採血，卻是非專業人員採血，而該計畫未曾申請變更，明顯違法。

此爭議研究屬國科會補助計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由台師大教授陳忠慶教授主持，長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、教授葉士青等人共同執行。

立法院衛環委員會召開專案報告會議，立委翁曉玲痛批，國科會未盡監督之責，應負起最大責任，所提出的報告僅重述法規，可說毫無誠意，直言「我們需要請國科會來說法規在哪嗎？」

國科會生科處長楊台鴻回應，對此國科會責無旁貸，將跨部會釐清此案是否為單一個案，或仍有其他案件。未來受理人體試驗或動物實驗等申請案件，將更謹慎審查，配合農業部、衛福部等主管機關。

對於此案違規之處，台師大ＩＲＢ主任委員陳學志表示，此研究計畫送至ＩＲＢ資料與實際執行之間多有落差，申請書中註明將由具執照之護理人員執行採血，卻出現非專業人員採血；內容原定對象為木蘭女子足球隊，但受試對象卻是學生；採血之前需取得受試者同意後才可執行，卻傳出事前未取得同意，可能涉及教練與學生的權勢不對等關係。

陳學志強調，依研究規定，若變動內容，應重新送ＩＲＢ申請變更，否則即屬違法。但該計畫未曾申請變更，且部分血液檢體已依法銷毀。教育部下令全面清查全國體育學界涉及人體研究與血液樣本運用的運動科學計畫，對此，台師大ＩＲＢ將全面配合。

近期傳出跆拳道也有類似抽血爭議，陳學志表示，在運動科學中，以抽血檢測生理數據為常見手段，將在全面清查時，調查所有資料。至於其他血液檢體流向，陳忠慶教授在台師大辦公室設有檢驗儀器，採血方式為指尖取樣；林瀛洲所負責部分則在長庚醫院內採血。

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