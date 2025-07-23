足協撤銷周台英教練證 終身不得參與足球事務

「抽血換學分」事件引發關注，教練周台英坦承抽血缺失，公開道歉，足球協會昨下午召開紀律委員會，決定撤銷其教練證，終身禁止參與足球事務。台師大召開院教師評審委會，會議超過四小時，最後決議建議解聘女足教練周台英。

對此，該案吹哨人簡奇陞指出，日前接獲足協電話，詢問她是否願意到懲戒委員會完成調查筆錄，她反問足協「是否未取得霸凌案調查報告書？」足協表示：「沒有資料，也想索取。」

簡奇陞說，教育部日前已將調查事實提供給各單位，請各單位依照調查結果進行懲戒，因此，不應由她出現做筆錄。曾和人本基金會反映「這件事不應該再找我去調查了」，因為該說的都已經說明，「不要搞得好像是我要逼死教練一樣，因為撤銷教練，這並不是我的訴求之一」。

簡奇陞強調，足協最後確實取得調查報告，昨天懲戒委員會應是依照調查報告結果而做出決議。

足協昨召開紀律委員會，討論後委員一致認定周台英行為構成特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法（下稱管理辦法）第四條第十款規定，該等行為應屬霸凌運動員，造成其身心嚴重侵害，依管理辦法第十三條規定，註銷周台英現持有的教練證，並禁止其終身申請教練資格檢定。

紀律委員會認定，周台英霸凌過程利用教練與球員間權力不對等關係，強迫球員接受實驗，並造成球員身心受創，情節重大，考量受害球員人數與結果，依中華足協行為準則與規範認定，懲處周台英終身不可參與足球事務。

此外，台師大昨召開院教師評審委會，委員詳細閱讀、討論系教師評會所送交的完整資料，綜合考量該案涉及權勢不對等、受害學生人數、對學生身心健康與受教權的衝擊，做出符合社會期待的決議，建議解聘女足教練周台英，預計明天（廿五日）舉行校教評會審議，會後對外說明審議最終結果。

周台英曾是木蘭女足的主力選手，退役後轉任教練，台師大年資超過廿年，上周末校方召開記者會，她曾表示，若教育部要剝奪她的教練證「可以接受」，但若有機會仍會從事足球運動，盼學生接受道歉。

該案也進入司法程序，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，以證人約談四名參與研究計畫的在學學生，釐清疑點，瞭解違法抽血過程，四人都是台師大女足隊員，不含日前出席記者會的受害學生代表簡奇陞等二人。四人訊後均請回，檢調近日將約談教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等人。

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