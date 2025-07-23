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台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

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台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大運動競技系教授周台英（紅衣者）。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台師大運動競技系教授周台英（紅衣者）。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

國立台灣師範大學女足隊抽血案延燒多日，台師大自昨日召開系教評會後，今天再度召開院教評會，運休學院附議昨日系教評會結果，同樣建議解聘女足教練周台英

教練周台英涉霸凌女足隊成員，但先前台師大教評會僅對周師做出五項行政懲處，遭外界痛批輕縱，教評會決議也遭教育部駁回重審。昨日運動競技系重啟教評會，經過四小時討論後，不欲說明決議但遭媒體砲轟，後經知情人士透露，系教評會已決議解聘周台英，以回應社會期待。

由於教評會須經三級三審，昨日系教評會結束後已將決議提報至運休學院，運休學院本預計明、後天才召開院級教評會，但突然移師今天下午舉行。據了解，院教評會已於稍早落幕，已附議昨日系教評會結果，同樣建議解聘周台英。

台師大表示，有鑒於該案社會高度關注，因此特別說明，院教師評審委員會會中，已詳細閱讀並討論系教師評會所送交的完整資料，綜合考量該案涉及權勢不對等、受害學生人數、對學生身心健康與受教權的衝擊，以及行為持續的時間與頻率等因素，做出符合社會期待的決議，後續將移請校教評會處理。

台師大也表示，預計於7月25日舉行校教評會審議，並將於會後對外說明審議最終結果。

教育部常務次長朱俊彰日前也表示，教育部校園霸凌事件審議委員會已依據調查報告，認定涉案周師行為符合《教師法》第14條、第15條所定解聘，及不得擔任教師（四年或終身）等相關要件。

台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大運動競技系今天召開教評會重新審議，討論是否將周台英解聘，做出決議後將提報校級教評會再報教育部。記者杜建重／攝影
台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大運動競技系今天召開教評會重新審議，討論是否將周台英解聘，做出決議後將提報校級教評會再報教育部。記者杜建重／攝影

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