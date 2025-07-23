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台師大女足抽血案延燒 檢調約談4參與研究在學生「不包含簡奇陞」

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大女足學生遭不當抽血爭議，圖為吹哨者簡奇陞（中）日前赴教育部開會討論。圖／本報資料照片
台師大女足學生遭不當抽血爭議，圖為吹哨者簡奇陞（中）日前赴教育部開會討論。圖／本報資料照片

台灣女足傳奇周台英因涉入國立台灣師範大學女足抽血案引發爭議，今日稍早中華足協祭出重罰，註銷周台英教練證，同時終生禁止參與足球事務。對此，該案吹哨人簡奇陞表示，「不要搞得好像是我要逼死教練一樣，因為撤銷教練這並不是我的訴求之一。」

足協紀律委員會表示，周台英行為構成霸凌且情節重大，依管理辦法第13條規定，表決一致同意註銷教練證並禁止其終生申請教練資格檢定。又周師利用教練與球員間權力不對等關係，強迫球員接受實驗並造成球員身心受創，考量受害人數與結果，嚴懲其終生禁止參與足球事務。

簡奇陞稍早表示，日前確實有接獲足協電話，問是否願意到懲戒委員會做調查筆錄，她則反問，足協是否未取得霸凌案調查報告書？足協表示無，也想要索取。

簡奇陞談到，教育部日前已表示，會把已經成立的調查事實提供給各個單位，請各單位依照調查結果做懲戒，因此不應由自己提供。日前也和人本基金會表示，「這件事不應該再找我去調查了。」因為該說的都已經說明，「不要搞得好像是我要逼死教練一樣，因為撤銷教練這並不是我的訴求之一。」

簡奇陞指出，足協最後確實有拿到調查報告，本次懲戒委員會，照理來說也是依照調查報告結果做決議。

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