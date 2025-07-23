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台師大女足抽血案延燒 檢調約談4參與研究在學生「不包含簡奇陞」

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台師大女足抽血案延燒！檢調約談4參與研究在學生「不包含簡奇陞」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
台師大女足抽血換學分持續延燒，受害學生代表簡奇陞（左二）日前出席記者會。圖／報系資料照
台師大女足抽血換學分持續延燒，受害學生代表簡奇陞（左二）日前出席記者會。圖／報系資料照

台師大女足隊抽血換學分」持續延燒，台北地檢署今天上午指揮調查局台北市調查處，以證人約談4名參與研究計畫的在學學生，釐清相關疑點與「違法抽血」過程，這4人都是台師大女足隊員，但不包括日前出席記者會的受害學生代表簡奇陞2人，訊後均請回，檢調近日將約談教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等人。

台師大女足「抽血換學分」引發全國關注，女足教練周台英坦承抽血缺失並道歉，足球協會今下午召開紀律委員會，決定撤銷其教練證，終生禁止參與足球事務。台師大運動競技系昨天也召開系教評會，討論周台英的懲處，會議超過4小時，但不對外公布初步決議。

調查局台北市調查處前天親持檢方公函，向國立中央大學調取相關研究計畫資料，並前往台師大了解研究計畫的行政程序事項，也以證人身分約談1名男研究助理，檢察官複訊請回。

女足隊抽血事件是因國科會的研究計畫，名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。

台師大女足違法抽血風波延燒，近日疑有台師大前跆拳道隊網友在Threads發言，開嗆吹哨女學生簡奇陞，自曝自己也抽過血，認為「妳吃不了苦就別練體育了」，引發眾人熱議。

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