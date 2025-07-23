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捲台師大女足抽血案！檢調約談「參與計畫4學生」作證 詢後已請回

中央社／ 台北23日電
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己（左一）率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左四）、教練周台英（左三）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在上周六記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。聯合報資料照，記者胡經周／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己（左一）率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左四）、教練周台英（左三）等人舉行記者會，校方共十多位高層與計畫主持人陳忠慶、教練周台英在上周六記者會開始前，全體向各界鞠躬道歉。聯合報資料照，記者胡經周／攝影

台師大爆發女足抽血爭議，台北地檢署簽分他字案偵辦，檢察官今天指揮台北市調查處調查官，以證人身分約詢參與研究計畫4名學生到場查證，釐清相關疑點，詢問後4人均已請回。

前台灣女足名將、台師大女足教練周台英被控以扣學分威脅選手配合研究抽血爭議，北檢16日剪報分「他字案」，案由為刑法強制罪等，指派打擊民生犯罪專組檢察官，指揮法務部調查局台北市調查處偵辦。

北檢17日指揮檢察事務官與調查官到台師大調取案關研究計畫資料，並扣押尚在保存中的血液檢體，同時要求校方就研究計畫現存的相關文件、電磁紀錄及採樣檢體不得銷毀、隱匿、刪除或處分，並應妥善保管，如有違反，將依法究責。調查官另向教育部、國家科學及技術委員會調取本案相關資料。

北檢21日指揮調查官到國立中央大學調取相關研究計畫資料，並赴台師大瞭解相關研究計畫的行政程序事項。檢調也以證人身分約談1名台師大的研究助理，訊後請回。

抽血 北檢 北市 台師大 周台英

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