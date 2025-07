台師大女足抽血案 立委籲嚴謹落實受試者保護

立法院衛環委員會23日舉行「人體生物資料庫管理條例修正草案」公聽會,並就研究計畫的侵入性作為和受試者權益,及台師大女足案倫理委員會審查監督機制進行討論。立委王正旭表示,他身為臨床醫師出身,對於研究倫理委員會的審查機制非常熟悉,因此呼籲受試者保護要更加嚴謹落實。

王正旭表示,在研究倫理,他首先強調,任何研究的第一信條:「沒有倫理,就沒有科學」。人體研究涉及受試者的生命與風險,必須尊重受試者的權益與風險意識,這不只是研究品質的把關,更重要是對人民基本安全的承諾,倫理與科學間如何可以共同守護,最重要就是有好的倫理審查。

王正旭提到,無論是生物醫療研究、社會科學研究,或是人體生物資料庫的管理,在不同領域、不同主管機關都不應該出現受試者保護標準不一的情況。如何在不同的事業目的主管機關,對研究中的受試者都有好的保護措施,就是今天公聽會希望討論的重點。

王正旭指出,針對研究計畫中的抽血行為,誰能執行、風險怎麼控管,今天在會議中專家學者有諸多的討論。他認為,衛福部是人體研究法的主管機關,就應有更積極的作為,確保此類「非醫療抽血」的執行品質與安全性,在制度上有風險控管與人員執行規範,並掌握研究計畫之人體抽血採樣實際執行情形。

王正旭請衛福部針對《人體研究法》下研究計畫所涉及之「抽血採樣行為」,明確可執行的相關規範,包括抽血及檢體的處理,讓各目的主管機關統一遵循。

王正旭強調,受試者的保護,不能因主管機關不同而有落差。如在醫療機構中,衛福部負責的倫理審查制度相對完整,從追蹤審查機制、對易受傷族群的保護、或知情同意的審查密度,皆有明確規範,可以讓研究計畫,特別是受試者保護,有所依循。

他提到,相較於非常厚的一本衛福部「人體研究倫理審查委員會暨受試者保護查核基準作業準則」,教育部的「人體研究倫理審查委員會查核基準」僅有三頁,在倫理審查密度上明顯不足,甚至對於受試者保護隻字未提。

他重申,沒有倫理就沒有科學,不論研究領域為醫學或社會科學,在受試者的保護,不應該因為領域或目的事業主管機關不同而有差異。台灣目前有超過十個機構,通過國際美國臨床研究受試者保護協會(Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs, AAHRPP)評鑑,這個認證最重要的概念且唯一的前提就是要保護受試者。

王正旭表示,期待衛福部作為人體研究法主管機關,應該提供研究倫理審查基準的相關指引,供各目的主管機關參考修改其查核基準完善受試者保護,並且要督促其落實查核確保受試者權益保護。未來在國會,他將持續監督研究倫理,讓法規的落實,可以符合全民的期待。

商品推薦