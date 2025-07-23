台師大女足抽血案 校方IRB主委：計畫與實際執行內容不同

台師大女足近期因為爆出學生被迫採血做實驗，並且有非醫事人員資格者執行。台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志指出，IRB送審內容跟執行狀況不一樣，已涉違法。另，近日又傳跆拳道也有抽血疑慮，他回應，抽血檢測在運動科學相當常見。

台師大爆出學生選手被迫在寒暑假期間連續14天配合抽血，每日3次，學生若不願意配合就威脅扣學分。該計畫是國科會研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」由陳忠慶教授主持，並與長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、中央大學教授葉士青教授共同執行的計畫。

陳學志今日出席立法院衛環委員會解釋近期爭議，人體研究倫理審查委員會（IRB）收到的研究計畫內容，跟研究者執行內容並不相同；例如內容寫請有執照的護理人員採血、研究對象是木蘭女子足球隊而非學生，其研究計畫也載明會獲得受試者同意後才會執行等，實際狀況跟計畫有諸多落差。

陳學志說，若是計畫有變動應該重新送審並變更申請，否則就違法，目前確認陳忠慶並未提出變更申請，依法部分檢體已經銷毀。目前教育部要求清查，體育學領域涉及人體研究的計畫及運用血液樣本的所有運動科學計畫，內部壓力其實很大，實際職員數量僅3人不只工作量劇增，也要面臨部分教授反彈，但仍會盡力調查。

另外，近期又傳台師大跆拳道也有類似抽血爭議，陳學志表示，運動科學中抽血是正常、常見的檢測，將在全面清查時一起準備資料調查。先前抽查時，不少教授不樂見，此次事件後也讓IRB更有底氣，日後將更加精進。

至於抽血的血液檢體流向為何？陳學志說，陳忠慶教授台師大有自己的檢驗儀器，並且是指尖採血並沒有一天採血三次；而林瀛洲負責的案件則是到長庚醫院採血。

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