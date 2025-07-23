台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕
台師大女足隊抽血案引發外界關注倫理審查委員會（IRB）機制。衛福部政次林靜儀今天表示，本來IRB就是針對各種研究對象的倫理保護，不論研究對象是否脆弱，台師大老師對這沒概念是很糟糕的事。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「人體生物資料庫管理條例修正草案」公聽會，邀請政府官員和學者專家與會。林靜儀在進入會議室前接受媒體訪問。
媒體詢問，目前調查進度和血液檢體狀況。林靜儀受訪表示，台師大這案子的研究數量，目前各單位掌握不同，21日衛福部與教育部、國科會開過會釐清兩單位的資料，但因為案件量多，那些案子涉及血液檢體，還在等待教育部與台師大資料。
媒體詢問，衛福部會調查哪些醫療機構。林靜儀表示，這研究案的主管機關是教育部，教育部還在查，由於日前媒體揭露有醫師參與研究案，因此衛福部先請該位醫師工作的醫院提供資料。
媒體詢問，是否尚不清楚是那個單位處理學生的血液檢體。林靜儀表示，理論上來說，台師大的教師不可能自行處理檢體，這應該在研究計畫與IRB中會提到才對。
媒體追問，是否會研擬體育選手的保護原則。林靜儀表示，本來IRB就是針對各種研究對象的倫理保護，不論研究對象是否脆弱，研究程序上都有要求，簡單來說，老師對這沒有概念是很糟糕的事。
衛環委員會召委、國民黨立委蘇清泉在會議開始前表示，立法院最近在審查人體生物資料庫管理條例，同時社會上發生台師大事件，備受爭議，但今天開公聽會不是要指責誰，而是事發後該如何補足。
蘇清泉表示，台師大事件凸顯IRB機制上不足，應該嚴肅思考，這類作為該由哪個單位核准、管理與監督，更重要是應有保障受試者權益的關鍵環節。
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