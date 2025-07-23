快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕

中央社／ 台北23日電
衛福部次長林靜儀立法院會前受訪談近期台師大抽血爭議。記者李青縈／攝影
衛福部次長林靜儀立法院會前受訪談近期台師大抽血爭議。記者李青縈／攝影

台師大女足隊抽血案引發外界關注倫理審查委員會（IRB）機制。衛福部政次林靜儀今天表示，本來IRB就是針對各種研究對象的倫理保護，不論研究對象是否脆弱，台師大老師對這沒概念是很糟糕的事。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「人體生物資料庫管理條例修正草案」公聽會，邀請政府官員和學者專家與會。林靜儀在進入會議室前接受媒體訪問。

媒體詢問，目前調查進度和血液檢體狀況。林靜儀受訪表示，台師大這案子的研究數量，目前各單位掌握不同，21日衛福部與教育部、國科會開過會釐清兩單位的資料，但因為案件量多，那些案子涉及血液檢體，還在等待教育部與台師大資料。

媒體詢問，衛福部會調查哪些醫療機構。林靜儀表示，這研究案的主管機關是教育部，教育部還在查，由於日前媒體揭露有醫師參與研究案，因此衛福部先請該位醫師工作的醫院提供資料。

媒體詢問，是否尚不清楚是那個單位處理學生的血液檢體。林靜儀表示，理論上來說，台師大的教師不可能自行處理檢體，這應該在研究計畫與IRB中會提到才對。

媒體追問，是否會研擬體育選手的保護原則。林靜儀表示，本來IRB就是針對各種研究對象的倫理保護，不論研究對象是否脆弱，研究程序上都有要求，簡單來說，老師對這沒有概念是很糟糕的事。

衛環委員會召委、國民黨立委蘇清泉在會議開始前表示，立法院最近在審查人體生物資料庫管理條例，同時社會上發生台師大事件，備受爭議，但今天開公聽會不是要指責誰，而是事發後該如何補足。

蘇清泉表示，台師大事件凸顯IRB機制上不足，應該嚴肅思考，這類作為該由哪個單位核准、管理與監督，更重要是應有保障受試者權益的關鍵環節。

抽血 台師大 周台英 林靜儀 衛福部

延伸閱讀

部桃外科主任周佳正走斑馬線遭公車輾斃 林靜儀：震驚不捨

台師大女足抽血換學分 林靜儀：想知道學生的血液檢體去哪了？

台師大爆教練強迫學生抽血研究 林靜儀：發文促請教育部依法辦理

施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

相關新聞

台師大抽血案 立委批國科會「責任最大」、長庚配合準備資料

台師大女足隊抽血案延燒多日，台師大昨召開系級教評會決議涉及霸凌教練周台英，立法院衛環委員會今召開《人體生物資料庫管理條例...

自爆也抽過血！師大跆拳道學長嗆簡奇陞「不爽就退隊」 石明謹：教練在發抖

台師大女足隊選手「抽血換學分」爭議持續延燒，一名自稱台師大校友的網友發文回應吹哨者簡奇陞「抽血我不是沒抽過」，引發眾人熱議。台灣足球發展協會理事長石明謹則轉貼該文表示...

台師大抽血案系教評會懲處結果不公布 系主任：還有討論空間

國立台灣師範大學女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部也表示，要求台師大教評會重新審議對涉事教...

台師大抽血案 林靜儀：老師對倫理保護沒概念很糟糕

台師大女足隊抽血案引發外界關注倫理審查委員會（IRB）機制。衛福部政次林靜儀今天表示，本來IRB就是針對各種研究對象的倫...

台師大抽血案 人本：周台英傷害學生「足以終身解聘」否則只是應付

台師大今天召開女足抽血案系教評會，傳決議解聘周台英。人本基金會執行長馮喬蘭表示，周台英對學生構成的傷害，足以終身解聘，如...

台師大抽血案 系教評會決議解聘周台英

台師大女足隊抽血案延燒多日，針對涉及霸凌的教練周台英，台師大競技系昨召開系級教評會。據了解，歷經逾四小時討論，最後將決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。