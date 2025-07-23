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自爆也抽過血！師大跆拳道學長嗆簡奇陞「不爽就退隊」 石明謹：教練在發抖

聯合新聞網／ 綜合報導
台師大女足隊選手抽血換學分爭議持續延燒。聯合報資料照片
台師大女足隊選手抽血換學分爭議持續延燒。聯合報資料照片

台師大女足隊選手「抽血換學分」爭議持續延燒，一名自稱台師大校友的網友發文回應吹哨者簡奇陞「抽血我不是沒抽過」，引發眾人熱議。台灣足球發展協會理事長石明謹轉貼該文表示，「這位同學，妳知道妳的教練正在瑟瑟發抖嗎？」。

石明謹在臉書轉發該貼文，從內容中可見，該名自稱台師大的校友表示，「不好意思，抽血我不是沒抽過，不想抽你大可以退隊不練了，就像我當初一樣，我有想過休學，我不是抽血而不喜歡跆拳…但教練跟我說，你要放棄你這一生最喜歡的運動嗎？這讓我遲疑了，我大班就練跆拳道，我體育生涯不會比你少（指簡奇陞），但你喜不喜歡足球這個運動？」

他接著說，「若真的喜歡女子足球，相信不會不知道周台英，如果你不知道，相信也不會選擇師大，這位老師對學生的用心我們校友都是有目共睹（包括我自己都感同身受），如果我今天是足球隊，我敢保證你做的實驗我一定會堅持到底，因為我希望我喜歡的運動可以站在國際的舞台發揚光大。」

另外，他也澄清自己並非要幫周台英說話，但就這件事情上，「台師大女足這個傳統強隊，如果你想把它毀掉，那你說你多愛足球，我完全看不出來，你吃不了苦就別練體育了，體育生有這麼好當，大家都來練體育就好了。台師大這三個字背負的壓力有這麼簡單，你上過一般生的課程，一般生怎麼看我們競技系的？你好好想想我在講什麼吧！」

文章曝光，石明謹轉貼該文到臉書表示，「這位同學，妳知道妳的教練正在瑟瑟發抖嗎？」，不過該名網友已將原文刪除，但不少人看過石明謹轉發的貼文後，紛紛在底下留言，「他是不是不小心說了什麼可怕的事情？」、「這就是所謂的...抱薪救火？」。

抽血 台師大 周台英

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