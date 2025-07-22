台師大抽血案 系教評會決議解聘周台英

台師大女足隊抽血案延燒多日，針對涉及霸凌的教練周台英，台師大競技系昨召開系級教評會。據了解，歷經逾四小時討論，最後將決議解聘周台英，全案後續將送院、校級教評會討論。對此，台師大競技系主任鄭景峰僅表示，不便透露系教評會結果，但已做出與當初不同的決議，盼符合社會期待。

調查局前天也向中央大學調取相關研究計畫資料，並約談台師大一名男研究助理，該助理協助計畫核銷及行政業務，檢察官複訊後請回。近日將約談教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶。

台師大校園霸凌防制委員會審議日前公布調查結果，建議應解聘周台英且二年內不得聘任，但未料竟遭系教評會推翻，最終僅給予周師不予晉薪等五項行政懲處，引發社會譁然，教育部也為此駁回，強調該案已造成學生身心侵害，且達教師法規定的解聘要件，要求重審。

昨日競技系重啟系教評會，知情人士透露，系教評會討論許久，最終決議解聘周台英。鄭景峰則說，系上發生該起爭議，師生都感到非常心痛、難過，昨有七位委員出席，以投票方式決定，由於屬於重大議案，不方便說太多，「你們之後就會看到」。

鄭景峰表示，該案案情複雜討論比較久，學校教評會設有三級三審機制，系評會決議僅是初步決議，並非最終結果，最後還是會送院、校級教評會討論，「還有討論空間」。

教育部昨也會同衛福部、諮商心理師公會全聯會等團體赴台師大了解入校輔導機制。教育部學特司長吳林輝表示，近日網路有些許不友善言論，稱對外投訴曝光會影響到未來任職、比賽，提醒學生若接獲相關訊息，可向單一窗口申訴，教育部絕不寬貸。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，周師習慣以負向方式對學生說話，甚至誤以為是正常的模式，也無法辨別師生關係、權力界線，甚至忘卻學生是獨立的個體，人本還是主張終身解聘。

馮喬蘭強調，霸凌已調查屬實，若只是解聘且二年內不得聘任，「那我們覺得還不充分。」也浪費了數個月來可做的內部檢討。綜觀周師行為，終身解聘才是該有的處置方式。

台師大學代會副主席黃莨騰強調，校內規章未敘明不得公開決議，系主任應提出相關規章說服外界，否則就應對外說明系教評會決議實情。

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