台師大抽血案 人本：周台英傷害學生「足以終身解聘」否則只是應付

台師大今天召開女足抽血案系教評會，傳決議解聘周台英。人本基金會執行長馮喬蘭表示，周台英對學生構成的傷害，足以終身解聘，如果只是解聘2年或4年，就只是在應付而已。

台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血。運動競技系今天召開系教評會討論女足隊抽血案，據可靠消息指出，系教評會達成「解聘」周台英的決定，競技系主任鄭景峰則只願證實，已做出與當初系教評會不同的決議（指不予晉薪等5項較輕的懲處，不含解聘），希望能符合社會期待。

人本基金會執行長馮喬蘭今天告訴中央社記者，目前還不確定系教評會的決議是「終身解聘」，還是「解聘，4年內不予聘任」或「解聘，2年內不予聘任」。

馮喬蘭認為，周台英的行為、狀態、對學生構成的傷害，足以「終身解聘」。例如最近被披露的錄音檔中顯示，事情被披露後，周台英還出言恐嚇、威脅學生，要學生按照她的說法對外發言。種種言行顯示周台英習慣於以負向方式對待學生，不知劃分師生、人際的界線，也無法控制情緒。

馮喬蘭說，周台英長期以來把學生當成自己的資產、可以使喚的對象，忘記學生是獨立自主的個體，「這是太強烈的權勢霸凌。」

馮喬蘭也提到，學術倫理上的爭議也應納入考量，威脅不配合實驗抽血的學生得「退隊」，且一直到最近的記者會，周台英都還對外說「沒拿學分威脅」，可見犯後態度不好。

教育部次長朱俊彰近日對外發言，都強調18日召開「專科以上學校校園霸凌事件審議委員會」，認定此案依法已構成「終身解聘」或「解聘、4年內不予聘任」的要件。

馮喬蘭分析，台師大的3級教評會都是獨立行使職權，但教育部作為主管機關，還是可以對法律有相當的解釋並表達立場，並產生一定的影響。她也呼籲台師大後續的院、校教評會，應認真考慮「終身解聘」，否則就是沒認識到此事件的嚴重程度，無法真正改善校內的體育環境。

商品推薦