台師大抽血案系教評會不公布結論 學生會長：6委員配合臨時改地「不尋常」
台師大今天召開女足抽血案系教評會，但不公布結論。學生會長黃莨騰認為「很不尋常」；教育部學特司長吳林輝說，台師大內規沒有明文不能說，可能另有考量。
台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部日前命台師大重啟教評會3級3審，運動競技系今天召開系教評會，會後系主任鄭景峰透過視訊接受媒體聯訪，但以保密為由，不願說明會議結論。
台師大學生會長黃莨騰稍晚接受聯訪表示，今天的會議「很有創意」，臨時從公館校區改到林口校區開會，一連開了4小時，最後又什麼都不能講。他仔細查了「國立台灣師範大學教師評審委員會設置辦法」，沒有看到任何條文說決議不能公開，系主任如果真的有特別考量，也應該敘明保密理由。
黃莨騰表示，鄭景峰在記者會上解釋改到林口開會的理由，是因他自己臨時有會議，就請其他委員配合調整行程。黃莨騰質疑，系教評會有7個委員，6個委員都臨時配合系主任改到林口，真的很不尋常。
教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝告訴中央社記者，台師大自己的教評會設置辦法，只有談到任期、組成、議事規則等，對保密和對外發言沒有明文規定；推測是系教評會開會時，覺得此事受到社會關注，對如何對外發言、是否公開結論等，有做成內部的決議。
吳林輝也提到，教評會是3級3審，最終決定還是在校教評會；系和院的層級，可能考量有些東西不想提早被大眾檢視，影響到後續的審議。
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