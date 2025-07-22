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才稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 傳系教評會決議解聘周台英

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台師大女足抽血案 系教評會決議解聘周台英

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大女足隊抽血案延燒多日，台師大原定今天中午於公館校區召開運動技藝學系教評會，但卻突然移師林口，而在歷經逾四個小時討論後，僅由系主任鄭景峰以視訊方式向在場媒體表示不方便說明，引起現場媒體一片譁然。記者杜建重／攝影
台師大女足隊抽血案延燒多日，台師大原定今天中午於公館校區召開運動技藝學系教評會，但卻突然移師林口，而在歷經逾四個小時討論後，僅由系主任鄭景峰以視訊方式向在場媒體表示不方便說明，引起現場媒體一片譁然。記者杜建重／攝影

國立台灣師範大學女足隊抽血案延燒多日，台師大今天中午召開系級教評會，歷經逾四個小時討論，競技系系主任鄭景峰起初表示不方便說明，但本報掌握，知情人士透露，今天系教評會已決議解聘周台英

先前台師大教評會僅對周台英做出五項行政懲處，遭外界痛批，教評會決議也遭教育部駁回重審。今天競技系再度重啟系教評會，系主任鄭景峰透過視訊表示，系教評會僅是初步決議，並非最終結果，最後還是會送院、校級教評會討論，不透露系教評會結果。但其會後透過文字補充，表示已做出與當初不同的決議，希望能符合社會期待。

知情人士則透露，今天系教評會討論許久，已經決議解聘周台英，但僅是不方便由系方做說明，因此把球往上拋，看是否交由院、校對外公告。

有鑒於系方起初不願說明，教育部學務特教司長吳林輝則表示，教師法中對教評會設置高中以下學校子法定得很詳細，但大學端則無，僅規定大學需自行訂定三級三審設置辦法，且須經校務會議通過後實施，因此各校教評會運作規範必須回歸學校訂定的辦法。

但吳林輝也談到，翻閱師大規章，「沒有訂這麼細。」僅規範教評會議事組成，對於保密或對外發言權責等則無明文規定。而因為教評會設有三級三審制度，確實要系上通過後再送院、校級教評會審議，因此系級和院級確實不會是最終結果，因此系可能擔心過程決議還沒送至院就被外界檢視，可能再遭受一次輿論批評，因此決定乾脆不對外說明。

台師大學代會副主席黃莨騰表示，如果競技系決定要保密，大可中午時就跟外界說明，「為什麼要讓大家等四小時才說不能講？」不負責任，且學校規章中也未旭明不得公開決議，系主任應該提出相關法規說服外界，否則就應該讓外界知道系教評會的決議實情。

又今天系教評會本來欲在公館校區召開，但中午時卻突然移師到林口校區。黃莨騰也談到，確實也有預感到系教評會不會說明，但沒預期到居然跑到林口校區，「實在有點不尋常。」上午時教育部訪視台師大，系主任即早退去系教評會，「但沒想到是在林口，很有創意。」

抽血 台師大 周台英

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