影／台師大系主任視訊回應「周台英懲處結果」不公開 守候媒體譁然
台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大原定今天中午於公館校區召開運動技藝學系教評會，但卻突然移師林口，而且在歷經逾四個小時討論後，僅由系主任以視訊方式向在場等候多時的媒體表示不方便說明，引起現場媒體一片譁然。
競技系系主任鄭景峰透過視訊表示，該案案情複雜討論比較久，系上發生該起爭議師生都感到非常心痛、難過，但案件涉事敏感，學校教評會設有三級三審機制，系評會決議僅是初步決議，並非最終結果，最後還是會送院、校級教評會討論，「還要再看後續考量，還有討論空間。」
不過，在場媒體並不滿意答覆，紛紛提出質疑，最後更有媒體直接衝上台發言，砲轟是「哪一條規定指出不能透露會議決議？你們這樣是在耍媒體，我們在現場提問卻是要跑來跑去，這樣實在是非常的不尊重，而你還用視訊的方式跟我們開記者會，請你說清楚」。記者雖然不滿，但最後還是用上「拜託啦」三個字，請鄭再說清楚，「懇切之詞」溢於言表，成為記者會另一插曲。
鄭景峰隨後回應表示「法規我不是這麼確定」，「今天自己有會議才突然移師到林口舉行」，最後再次表示「對大家不好意思，只能說抱歉」。
【文教熱話題】
▪獨／抽血換學分？師大女足隊員稱自願參與：別貶低我們判斷力
▪周台英認找沒執照學生抽血 全程拭淚致歉「初心幫助球員」
▪獨／台師大女足爆抽血換學分 教練深刻反省：被控霸凌太沉重
▪避重就輕？他列台師大抽血案記者會「10重點」網酸：立意良善
▪教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受
▪上頂大還不夠？台大生不解1情況被質疑洗學歷 網：很合理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言