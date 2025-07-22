影／台師大系主任視訊回應「周台英懲處結果」不公開 守候媒體譁然

台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大原定今天中午於公館校區召開運動技藝學系教評會，但卻突然移師林口，而且在歷經逾四個小時討論後，僅由系主任以視訊方式向在場等候多時的媒體表示不方便說明，引起現場媒體一片譁然。

競技系系主任鄭景峰透過視訊表示，該案案情複雜討論比較久，系上發生該起爭議師生都感到非常心痛、難過，但案件涉事敏感，學校教評會設有三級三審機制，系評會決議僅是初步決議，並非最終結果，最後還是會送院、校級教評會討論，「還要再看後續考量，還有討論空間。」

不過，在場媒體並不滿意答覆，紛紛提出質疑，最後更有媒體直接衝上台發言，砲轟是「哪一條規定指出不能透露會議決議？你們這樣是在耍媒體，我們在現場提問卻是要跑來跑去，這樣實在是非常的不尊重，而你還用視訊的方式跟我們開記者會，請你說清楚」。記者雖然不滿，但最後還是用上「拜託啦」三個字，請鄭再說清楚，「懇切之詞」溢於言表，成為記者會另一插曲。

鄭景峰隨後回應表示「法規我不是這麼確定」，「今天自己有會議才突然移師到林口舉行」，最後再次表示「對大家不好意思，只能說抱歉」。 台師大女足隊抽血案延燒多日，台師大原定今天中午於公館校區召開運動技藝學系教評會，但卻突然移師林口，而在歷經逾四個小時討論後，僅由系主任鄭景峰以視訊方式向在場媒體表示不方便說明，引起現場媒體一片譁然。記者杜建重／攝影

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