台師大抽血案系教評會懲處結果不公布 系主任：還有討論空間

國立台灣師範大學女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部也表示，要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。對此，台師大今天中午召開系級教評會，本來預計於公館校區召開，卻突然移師到林口，歷經逾四個小時討論，僅表示不方便說明，引起現場媒體譁然。

台師大日前僅對周師祭出五項行政懲處，遭批評為輕縱。教育部常務次長朱俊彰上周六表示，教育部已召開霸凌事件委員會，認為學校處分「論理不明」，該案已是情節重大，構成教師法中終身解聘，或解聘且四年內不予聘任，已責成台師大，要求教評會2周內重新審議後報部。

本報掌握，台師大競技系今天將針對周台英懲處召開系級教評會，本預計於公館校區系館內召開，但中午突然改至林口校區，欲甩開大批媒體。起初校方表示，待開完系教評會就會返回公館校區說明，大批媒體於公館校區等待，但至下午四點半，突然表示競技系無法返回公館校區，僅能改由視訊說明。

競技系系主任鄭景峰透過視訊表示，該案案情複雜討論比較久，系上發生該起爭議師生都感到非常心痛、難過，但案件涉事敏感，學校教評會設有三級三審機制，系評會決議僅是初步決議，並非最終結果，最後還是會送院、校級教評會討論，「還要再看後續考量，還有討論空間。」

媒體提問，根據往例，系教評會只要做出決議，後續提至院級、校級也多會尊重，起初系教評會決議不符合社會期待，如今二度召開，決議是否和教育部建議相符？鄭景峰僅表示，今日有七位委員出席，屬於重大議案，不方便說太多，「你們之後就會看到。」

現場媒體再質疑，台師大女足抽血案舉國關注，如今大批媒體守候多時仍不說明，是否誠意不足？且教育部日前也說出重話，莫非競技系如此沒誠意？鄭景峰回應，不完全院、校教評會都會尊重系的決議，各層級有其相應的答案，之後會照程序做討論。

媒體再詢問，競技系是否力挺周師？鄭景峰談到，「我們力挺師生，會做通盤考量。」今天是以民主方式進行，投票決定，並沒有強勢主導，目前僅是系教評會定案，相信院和校級教評會也很快會有結果。

現場媒體砲轟哪一條規定指不能透露會議決議？競技系今天臨時將會議移至林口舉行，是不尊重、晃點媒體。鄭卻表示，「法規我不是這麼確定。」不再多做說明，又是今天自己有會議才突然移師到林口舉行，「對大家不好意思，只能說抱歉。」

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