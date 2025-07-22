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威脅女足隊員恐失教職、比賽 教育部：絕對不寬貸

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大運動競技系今天召開教評會重新審議，討論是否將周台英解聘，做出決議後將提報校級教評會再報教育部。記者杜建重／攝影
台師大女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。台師大運動競技系今天召開教評會重新審議，討論是否將周台英解聘，做出決議後將提報校級教評會再報教育部。記者杜建重／攝影

因應國立台灣師範大學女足抽血案，教育部今天會同衛福部、諮商心理師公會全聯會等團體赴台師大了解入校輔導機制。教育部表示，近日有些許不友善言論，稱對外投訴曝光會影響到未來任職、比賽，提醒學生若接獲相關訊息，可向單一窗口申訴，教育部絕對不寬貸。

教育部學務特教司司長吳林輝表示，先前已請學校提報完整的輔導計畫，今天來訪視，是來看學校機制是否完備。又近日球員面對許多不友善的言論，造成球員身心壓力，「我們有必要遏止。」也會跟校方溝通，一起支持、保護球員。

吳林輝也談到，學生願意站出來申訴需要極大的勇氣，也需要外界的鼓勵和支持，但目前仍有些許言論，包括稱會影響學生未來的實習、比賽、任職，「部裡面不能接受。」若學生接獲類似訊息，也能向單一窗口申訴，會立刻查處，有確實言論則絕對不寬貸，教育部有責任要保護學生。

吳林輝也說，「學校都動起來了。」台師大歷來都有很好的輔導機制，只是學生失去了對學校的信任，教育部也協助找專業團體進駐，學生能選擇接受學校輔導，也能尋求外部資源，接下來將公布救助窗口。

又檢方已經介入調查台師大，吳林輝也談到，學生面對司法也可能產生不安，但學校安排得很好，學生都有師長陪同也有安排法律顧問。學校暑假期間會把工作準備好，無論是心理諮商或法律諮詢，屆時會逐步通知女足隊在學生、畢業生甚至歷年校友，說明可運用的資源。

教育部今天入校也邀請台師大學生會共同參與，且入校前已和人本教育基金會、學生晤談。台師大學代會副主席黃莨騰表示，學校今天也安排生輔組等參與，諮商心理師公會全聯會常務理事等也有到場，共同討論相關流程，以及窗口間可以如何合作，會議上強調「知情同意」，個案學生必須知情同意，才可協助轉介至其他單位。

黃莨騰指出，目前不確定女足隊對學校的信任感，因此由諮商心理師公會協助媒合心理師，學生可以多軌進行，如找全聯會協助或尋求單窗口辦理，「就看他們（女足）比較信任哪邊。」

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