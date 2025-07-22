忘了把學生當人看？不只是抽血事件—我們的大學出了什麼問題

近日，台灣師大女足學生遭不當抽血的事件引發關注。一開始，學校回應這是「體能檢測的一環」；後來爆出疑似研究行為，卻未經完整告知與同意，引發高度疑慮。學生陳情遭漠視，校方與師長反應延宕甚至護短，使整起事件逐漸升溫。

然而，若我們僅將焦點放在程序瑕疵、知情同意、醫療倫理等技術面，可能反而掩蓋了更深層的結構性問題：

到底是怎樣的一套教育體制與價值觀，讓老師們在「研究」名義下，忘了怎麼把學生當人看？

這樣的事件不只是失職，更是教育理念的崩壞。那些未經完整告知就被抽血的學生，並不是無知的受試對象，而是正在學習如何成為教育者的年輕人。他們理應被呵護、被尊重、被引導去理解何謂「人本教育」與「教育倫理」，但他們的親身經歷卻成了反面教材。

教育的本質不該如此。無論是知情同意、身體自主，還是對人的基本尊重，都是一位教育者最基本的素養。這起事件所暴露的，不只是研究流程的疏失，更是整個教育體系在「倫理教育」上的失守。

高教制度的扭曲價值

這件事之所以會發生、之所以得不到妥善處理，其實反映出當前高教長期存在「重研究、輕教學」的結構問題。教師升等綁死在國科會計畫、論文數量與發表期刊的評量指標中，教學與學生關係反而成了最容易被忽視的一環。所謂「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，如今卻變成「在申請經費，在發表paper，在升等考績」。

升等綁定國科會計畫與國際論文期刊發表，使大學教師把「研究成果」置於教學與學生關係之上。這種制度性的壓力，讓教育現場出現異化：為了升等與績效指標，教師成了科研數據的獵人，學生卻成了手邊可供操作的樣本。教育應是「傳道、授業、解惑」，而不是「取樣、分析、發表」。

教育者與校方，應誠實面對

校方的反應也令人失望。面對學生陳情，沒有第一時間道歉、釐清、檢討，反而是一再的推諉與包庇。這樣的態度，傳遞給學生的訊息不是「我們在乎你」，而是「你沒那麼重要」。

學生不是數據的集合體，也不是「可犧牲的」研究資源。他們是人，是學習者，也是社會未來的公民與教育者。當他們提出質疑，學校的第一反應若是護短、推責與拖延，只會讓整體教育信任感持續崩解。

那位可愛勇敢發聲的簡同學，不只是為自己爭公道，更是在提醒我們：大學不該只是一部冷冰冰的知識機器，而應是有血有肉、有價值信仰的地方。

這不是一場「體育系」或「研究倫理」的單一爭議，而是整體高教價值觀與師資養成邏輯的警訊，是一場教育的破口。我們該問的不只是「誰該負責」，而是「我們的大學還剩下多少教育的靈魂？」

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