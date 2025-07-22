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台師大「血論文」延燒 檢調赴中央大學調卷 近日將約談周台英

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導
台師大「血論文」涉事教練周台英（右）與研究主持人陳忠慶（左）。記者胡經周／攝影
台師大「血論文」涉事教練周台英（右）與研究主持人陳忠慶（左）。記者胡經周／攝影

台師大女足隊「抽血換學分」持續延燒，調查局台北市調查處昨親持北檢公函，向國立中央大學調取相關研究計畫資料，並前往台師大了解研究計畫的行政程序事項，也以證人身分約談1名男研究助理，檢察官複訊請回，近日將約談教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶。

台師大女足「抽血換學分」引發全國關注，台師大19日召開記者會，由校長率隊鞠躬致歉。對於沒有同意書、受試經費事後發放等爭議，計畫主持人陳忠慶坦言，第1年擔任計畫主持人、出國不在台灣，才會在事後讓受試者簽署同意書。

女足隊抽血事件是因國科會的研究計畫，名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。

周台英被控以扣學分威脅選手配合研究抽血，還有請來非醫事人員抽血，周日前在記者會上坦承，非醫護資格人員執行抽血，並哽咽道歉「教練對不起妳們，希望妳們能夠原諒教練」。

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