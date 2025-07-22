台師大女足抽血換學分案 北檢約談男研究助理 調中央大學研究資料
台師大女足隊「抽血換學分」由台北地檢署依涉強制、侵占等案偵辦中，檢方昨向中央大學調取相關研究計畫資料，並於昨天下午約談台師大1名男研究助理，釐清相關核銷業務等行政程序，檢察官複訊後請回。
北檢指出，昨21日指揮台北市調查處調查官，向國立中央大學調取相關研究計畫資料，也由台北市調查處調查官赴台師大瞭解研究計畫的行政程序事項。昨下午，檢察官約談研究計畫的1名男性研究助理，該助理協助計劃核銷及行政業務，承辦檢察官昨複訊釐清相關疑點後請回。
北檢今年7月16日主動分他字案，追查大學運動選手參與研究計畫有無遭受不法對待，女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪列為被告，由打擊民生犯罪專組檢察官，指揮調查局台北市調查處偵辦。7月17日檢方向教育部、國科會調取資料，檢察事務官與調查官向台師大調取案關研究計畫資料，留存、扣押尚保存中的血液簡體，且要求台師大不得銷毀、隱匿、刪除或處分研究計劃現存相關文件、電磁紀錄及採樣檢體。7月21日向國立中央大學調取相關研究計畫資料，並約談1名臺師大研究助理，訊後請回。
全案起源於，台師大去年11月底爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的「實驗白老鼠」被迫在寒暑假期間，連續14天須配合抽血，每日3次，每日從早上5時起床到晚間9時，學生若不願意配合就威脅扣留4年32學分，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者，受試費1200元未發給學生。
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