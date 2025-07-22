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女足抽血案周台英懲處 台師大今午召開系級教評會審議
國立台灣師範大學女足隊抽血案延燒多日，上周六師大一級主管出面鞠躬致歉，會後教育部也表示，要求台師大教評會重新審議對涉事教練周台英的懲處。對此，本報掌握，台師大今天中午預計於公館校區競技系召開系級教評會。
台師大日前僅對周師祭出五項行政懲處，遭批評為輕縱。教育部常務次長朱俊彰上周六表示，教育部已召開霸凌事件委員會，認為學校處分「論理不明」，該案已是情節重大，構成教師法中終身解聘，或解聘且四年內不予聘任，已責成台師大，要求校級教評會2周內重新審議後報部。
本報了解，台師大上周六記者會後就先召開會議研議後續程序，確定周台英調查期間停聘，並將退回系級重審。今天中午由競技系於公館校區重啟系教評會，又根據往例，系教評會只要做出決議，後續提至院級、校級也多會尊重。
校方人士表示，但校內也有教師認為教育部此舉已是過度干涉，並未尊重學校審議，但依照目前事態，教育部態度十分強硬，幾乎已是難逃解聘一途。
上周台師大校長吳正己也承諾，對於日前三級教評會的決議，將立即啟動程序重新審議，並於二周內依法完成相關懲處。教評會重新審議期間，則會依教師法規定，審議期間暫時停聘周師，以避免教練接觸相關學生。
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