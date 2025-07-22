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周台英研究計畫 教部全面清查

聯合報／ 記者李芯馮靖惠蕭雅娟／台北報導

台灣師範大學女足抽血爭議，教育部昨跨部會開會討論後續作為，常務次長朱俊彰說，接下來將全面清查教練周台英及計畫主持人陳忠慶，過往有運用血液樣本的所有研究計畫，若發現新的違法事實會重新裁罰。周台英的博士論文如違反人體研究法，最重可能撤銷學位。

爭議延燒，台北地檢署分他字案依強制等罪嫌偵辦中，上周調閱相關資料、查扣現存血液檢體，調查局昨至台師大了解全案相關行政程序，未執行搜索。

朱俊彰表示，從兩位老師任教開始，凡是有運用血液樣本的研究計畫都會全面清查。而負責審查的單位，就是研究計畫過往所通過的各人體研究倫理審查委員會（IRB），其中，對於學生及外界已檢舉的研究計畫，會直接由教育部的IRB出面查核；若為衛福部主管的計畫，就是由衛福部IRB查核。

朱還表示，國科會會透過資訊技術盤查，全面清查體育學領域有涉及人體研究的計畫，教育部體育署則針對運發基金補助的運動科學計畫，全面清查是否有運用血液樣本，教育部會在一周內依照清查結果，將有血液樣本的計畫送給各校IRB調查。朱俊彰指出，清查結果若發現新的事證或違法事實，會再依個案情節輕重，重新裁罰。

至於周台英的博士論文，朱俊彰說，教育部會在一個月內完成調查，如違反人體研究精神，按照學位授予法規定，最重可能撤銷學位。

外界關心周台英教練證是否被註銷，朱俊彰表示，教育部已認定周台英霸凌行為侵害學生身心，達教師法第十四、十五條解聘、終身不得擔任教師等要件，因此會請體育署要求中華足協從嚴審議。在事實清查後，如果咎責涉及校長，會提到教育部考績會處理，教育部不會輕放。

台師大上周六召開臨時校教評會，決議暫時停聘教練周台英，同時把前次決議，退回系與院重審，據指出，最終的校教評會可能訂於下周三下午召開。一名台師大校教評會委員表示，希望委員們不要迫於教育部壓力，倉促「翻篇」，若真有新事證，應更公平、謹慎調查。

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