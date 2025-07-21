教育部全面清查周台英研究計畫 博士論文如違規最重撤銷學位

針對台灣師範大學女足抽血爭議，教育部今日跨部會開會討論後續作為，會後教育部常務次長朱俊彰說明，接下來將全面清查教練周台英及計畫主持人陳忠慶過往有運用血液樣本的所有研究計畫，國科會、體育署亦分頭清查體育學領域涉及人體研究的計畫及運用血液樣本的所有運動科學計畫，未來若發現新的違法事實，會重新裁罰。另外，周台英的博士論文如有違反人體研究精神，最重可能撤銷學位。

台師大去年11月底爆出學生選手淪為國科會配合教練、教授研究實驗，被迫在寒暑假期間連續14天配合抽血，每日3次，學生若不願意配合就威脅扣留4年32學分，抽血甚至曾由無醫事人員資格者進行。

教育部今日召集國科會、衛福部召開跨部會會議討論後續問題，朱俊彰表示，教育部將全面清查台師大教授陳忠慶與教授周台英執行研究計畫與學位論文的研究倫理問題，從兩位老師任教開始，凡是有運用血液樣本的研究計畫都算在內。

而負責審查的單位，就是研究計畫過往所通過的人體研究倫理審查委員會（IRB），教育部將要求各IRB兩週內清查研究者有沒有按照通過的計畫內容執行研究，報給教育部學術倫理委員會審議。其中，對於學生及外界已有提出或檢舉的研究計畫，會直接由教育部的IRB出面查核；如果檢舉對象是衛福部主管的計畫，就是由衛福部的IRB來查核。

同時，國科會會透過資訊技術盤查，全面清查體育學領域有涉及人體研究的計畫，教育部體育署則將針對運發基金補助的運動科學計畫，全面清查是否有運用血液樣本，教育部會在一周內依照國科會跟教育部的清查結果，將有血液樣本的計畫送給各校IRB調查，如接獲檢舉會直接進行實體訪視。朱俊彰指出，清查結果若發現新的事證或違法事實，會再依照個案情節輕重重新裁罰。另外，台師大目前進行中、有血液樣本的研究計畫，亦需確保符合人體研究規定。

至於周台英的博士論文，朱俊彰說明，教育部會在一個月內完成調查，如有違反人體研究精神，按照學位授予法規定，最重可能撤銷學位。

外界關心周台英教練證是否被註銷，朱俊彰表示，教育部已經認定周台英霸凌行為侵害學生身心，達教師法第14、15條解聘、終身不得擔任教師等要件，因此會請體育署要求中華足協從嚴審議，確保本案處理符合比例原則，若教育部認為不符比例原則，會要求中華足協重審。

教育部先前表示，會成立單一申訴窗口處理相關問題，朱俊彰表示，該申訴窗口會優先受理歷年台師大女足有涉及人體研究者，過程會保護學生個資、注重隱私；另外，單一窗口將協助多項行政諮詢，像是怎麼救濟、霸凌檢舉，並提供輔導資源和法律諮詢的服務。教育部明天還會會同專業團體一起入校，協助學校完備輔導機制跟計畫。

關於台師大學校內部咎責，朱俊彰說明，在事實清查後，如果咎責涉及校長，就會提到教育部考績會；涉及學校行政人員，就由學校考績會處理，清查過程會確定有哪些責任、哪些疏失，強調教育部不會輕放。

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