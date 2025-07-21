台師大女足隊員遭違法抽血案 教育部舉行會議、衛福部直指討論這事

台師大女足抽血爭議延燒，教育部今天下午將舉辦跨部會會議，將邀請國科會與衛福部討論運科檢測與研究的細節指引，包括採血不等同於抽血，IRB申請與否及執行者資格等。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，會議將討論人體試驗研究相關細節，以及如何在人體研究的管理架構上，強化受試者的保護等一併進行討論。

外界關心，會中是否會擬定運動科學研究等人體試驗的標準作業流程（SOP）或指引？劉玉菁說，目前人體試驗管理已有相關機制，並針對人體研究倫理都會進行審查、查核，大家可以去討論如何強化審查，不論是否擬定新的SOP，仍必須與現有的管理機制連結。

至於，上周六台師大記者會上，運動競技學系副教授周台英坦承，確實有讓非醫事人員替受試學生抽血，是否會進行開罰？劉玉菁說，行政機關進行處分，一定要有明確的事實證據，如同一般司法案件，除了嫌疑人的口述證據，同時還有其他的客觀證據，這都必須進行調查，目前將等待教育部確定的調查結果，衛福部再來參酌。

劉玉菁表示，衛福部目前得知的訊息，很多是從媒體報導而來，若真的有牽涉到密醫相關行為，可能有司法判刑等裁處，因此，這些部分都需要教育部調查後，並給予更客觀的資料，才可以進行討論及處理，如此為較妥善的作法。

另，衛福部次長林靜儀在臉書指出，台師大學生研究案的相關案件，到底有幾個研究、研究時間、內容分別如何、IRB審查時到底有無提及血液檢體等問題，教育部、國科會與本部組成專案小組共同調查。衛福部也已就媒體報導醫師的部分去函所屬醫院要求提供資料。

劉玉菁說，台師大相關計畫下，其中一個子計畫由長庚體系運動醫學總召集人林瀛洲負責，目前衛福部已發函，要求醫院、醫師進行說明。

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