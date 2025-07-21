台師大爆女足抽血爭議 調查局今赴台師大了解行政程序

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台北地檢署分他字案依強制等罪嫌偵辦中，上周已調閱相關資料、查扣現存血液檢體，今調查局調查官至台師大了解全案相關行政程序，並非外傳搜索行動。

據悉，調查局台北市調查處調查官今前往台師大，目的是了解本案研究計畫相間的程序事項，並非搜索台師大、也非約談本案被告，全案於上周分案後已調取研究計劃相關資料，且建立與台師大的聯繫窗口，全案由檢察官、調查官持續偵辦中。

北檢今年7月16日主動分他字案，女足隊教練周台英疑涉強制、侵占等罪列為被告，由打擊民生犯罪專組檢察官，指揮調查局台北市調查處偵辦。7月17日檢方向教育部、國科會調取資料，檢察事務官與調查官向台師大調取案關研究計畫資料，留存、扣押尚保存中的血液簡體，且要求台師大不得銷毀、隱匿、刪除或處分研究計劃現存相關文件、電磁紀錄及採樣檢體，應妥善保管，如有違反依法究責。

全案起源於，台師大去年11月底爆出學生選手淪為國科會與教練、教授的「實驗白老鼠」被迫在寒暑假期間，連續14天須配合抽血，每日3次，每日從早上5時起床到晚間9時，學生若不願意配合就威脅扣留4年32學分，抽血執行的過程在初期甚至是無醫事人員資格者，受試費1200元未發給學生。

周台英日前受訪坦承，過程中有瑕疵和方式不當，已深切反省也願意接受該有的懲處，可是擴大成自己要傷害學生或霸凌學生「真的太過沉重」。

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