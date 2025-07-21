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教育部跨部會討論台師大女足案 清查教練研究學倫將溯及108年以前
台師大抽血爭議延燒，教育部今日將跨部會開會討論相關問題，包含清查涉案女足教練周台英過往研究計劃的研究倫理問題，以及是否撤銷其教師證，亦將討論學校在事件處理上是否有行政疏失。
今天下午教育部將邀請國科會與衛福部跨部會討論運科檢測與研究的細節指引，對此，教育部常務次長朱俊彰今日出席第22屆國際語言學奧林匹亞競賽開幕式接受媒體聯訪時透露，今日開會將會有4個討論主題。
首先，關於研究倫理，教育部將會全面清查學校周姓教師與陳姓教師有涉及國科會、教育部或個人的研究計劃，清查範圍會追溯到108年以前。再來，教育部會與衛福部討論怎麼入校協助學生，提供學習輔導支持，也會檢視學校輔導機制，預計在這周啟動。
第三，會議中邀請體育署會討論是否撤銷周姓教師的教練證。第四，關於學校在這次事件處理上是否有行政疏失，校內相關人員責任追究，以及是否涉及校長，會請考績會一同討論。
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