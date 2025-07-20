傳受足球圈攻擊 黃湘仙籲教育圈勿影響簡奇陞教職生涯

國立台灣師範大學女足教練周台英被指控要求選手配合研究抽血，不從就無法拿到學分，校方周六對此公開道歉。在事件中，女足隊員簡奇陞作為吹哨者勇敢發聲，讓各界印象深刻，但據說足球圈已有人在攻擊她，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育圈力邀簡奇陞到校實習、任教，也強調若有人用人脈影響其教職生涯，必定一一公布。

台師大抽血爭議持續延燒，不過黃湘仙在臉書上發文指出，足球圈已有聲音在攻擊吹哨者簡奇陞。她在臉書上呼籲教育圈前輩、同輩、後輩站出來支持且力邀簡奇陞到校實習、任教，強調「教育圈需要這麼優秀的簡老師」。

黃湘仙近年推動代理教師權益，並多次出面指控教甄弊端，她也在社群表示：「誰敢用關係人脈影響簡同學的教職生涯，只要讓我掌握到任何一點消息，在這個大缺師的時期，我會一一公布，換我們封殺你們。」

黃湘仙說，希望前輩、校長、主任、老師甚至家長們，能夠一起用行動力，讓簡奇陞和她的女足隊員們知道，教育圈需要她們，不會混不下去。文章底下也有教師留言，表示歡迎簡奇陞到校任教，「雙手雙腳歡迎」。

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