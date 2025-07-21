周台英論文撤稿 抽血案跨部會釐清

台師大女足隊「抽血換學分」引發重大學倫問題，相關論文發表的期刊面臨撤稿，教育部今日亦將跨部會討論運動科學檢測與研究的細節指引。根據國科會統計，過去約九年間共收到四○五件學倫案，在確認違反學倫的案件中，有一五○人次受到處分。

台師大抽血爭議延燒，日前有網友指出，相關研究論文有登上國際期刊「運動科學與醫學」，網友去信要求期刊撤稿，並於十九日收到期刊主編確定撤稿的回信。周台英的論文指導教授兼研究計畫主持人陳忠慶周六在記者會上指出，已寫信跟期刊單位要求撤稿，但截稿前陳忠慶仍未證實網友說法。

另外，相關研究案遭質疑違反人體研究倫理審查規定，據了解，今日下午教育部將邀請國科會與衛福部跨部會討論運科檢測與研究的細節指引，關於人體試驗倫理委員會申請與否以及執行者資格等等問題，都會需要主政的衛福部協助釐清。

本案涉及重大學倫問題，針對申請或取得國科會學術獎勵、專題研究計畫或其他相關補助的研究人員，國科會統計二○一六年一月至二○二五年四月的學術倫理案收件與處理情形。在這九年又三個月間，國科會共收四○五件學倫案，受理結果計一五一案不成案，一一四案確認無違反學倫，卅八件審查中，一○二件有違反學倫。

國科會指出，期間共有一五○人次違反學術倫理，其中四十二人次抄襲、廿八人次造假、十六人次變造、十二人次自我抄襲、三人次重複發表、二人次代寫，四十七人次違反其他學倫態樣。

國科會亦對違反學倫者進行處分，有四十九人次書面告誡，六十九人次停權一至兩年、十三人次停權三至十年以上，十八人次追回補助或獎勵，一人次撤銷獎項。其中，受「停權」處分者，有十四人同時追回獎補助費用。

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