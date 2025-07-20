抽血案僅是倫理問題？台師大道歉也沒用 名醫曝「研究所扭曲師生關係」

台師大爆發女足抽血爭議，引發各界關注，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。精神科醫師沈政男今天在臉書指出，此案本質為霸凌與師生關係扭曲，大學師生關係欠缺第三者監督；校評會欠缺學生代表，當然官官相護；教育部要求台師大重開教評會已涉及干預大學自治。

沈政男指出，此事說是研究倫理的問題，其實更深層的起因是大學師生關係的扭曲，導致了霸凌，而剛好霸凌樣態是老師威嚇學生充當研究受試者，接受抽血或採血，不然就會影響課業成績。

他說，即使沒有研究抽血的事情，在扭曲的師生關係下，也會出現這類爭議。台灣的大學師生關係，尤其是研究所，就是一個密室。高中以下，有家長注意師生關係，但上了大學，老師如果霸凌你，你會回家向爸媽哭訴嗎？一來人已長大，再者可能身在外地，如果你抗議，還得面對其他同學的壓力，因為他們早已認同教授或者系主任、所長的作法。

沈政男指出，大學老師利用學生來做實驗、完成研究，根本就是常態。除了充當受試者，也可以幫忙收集資料，或者操作實驗，當實驗助理，然後拿到實驗結果以後，一起完成論文，一個掛第一作者，另一個掛通訊作者，兩相得利。

沈政男表示，在這個論文生產的過程裡，如果雙方都滿意，或者至少沒有被過度佔便宜，就是一個互利共生，然而，就怕有人把對方當細漢仔、當小孩、當下屬、當廉價勞工，甚至當傭人，占盡便宜，頤指氣使，甚至霸凌，就可能出事。

解決之道，沈政男表示，就是大學裡的師生關係，在教學與研究進行當中，必須有第三者監督。大學有導師制度，問題是流於形式，應該有企業管理的概念，而不是繼續陷在公家氣息裡，官官相護。台灣的大學，就是有一股濃濃的公家氣息，而台灣的公家氛圍，就是當官與奴從，當然容易產生霸凌。

商品推薦