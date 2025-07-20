台師大女足案血液樣本已銷毀 許常德：學校集體滅證會犯哪項罪

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。陳忠慶也表示，去年11月REC到校查核時便指出執行缺失，當時就根據規範，已把相關研究資料銷毀，但國科會精準計畫採血是委託合格、有護理師執照者，日前司法已經啟動調查並查扣女足的血液樣本，因此不再多做回應，但會全力配合檢調。

音樂人許常德在臉書指出，學校集體滅證會犯哪項罪。滅跡，這是老師們開記者會給大家介紹的新規範嗎？滅跡可以當報告說的喔，台師大怎麼為人師表。如果鞠躬道歉可以了事，學生也可以有這個權益，如果滅跡可以當理由了事，所有學生犯錯都要遵照這個模式。教育界歷史新頁，什麼時候銷毀要知道，大家不能放過這個疑問，學校集體滅證滅證會犯哪項罪？

此外，針對昨天台師大記者會，許常德指出，整場記者會竟然表達的最真誠的一句話是，「希望大家再給我一次機會。」他說：「他們真的是完全錯過道歉的機會，沒有真誠，全台師大老師出來鞠躬都不會有意義。」

台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志昨在記者會表示，學校調查推至2019年後，研究計畫主持人陳忠慶與教練周台英執行的計畫，發現2019至2021年，確實有非醫護資格人員執行抽血，周台英有1件女運動員抽血研究沒有送人體研究倫理審查委員會（IRB）審核，已給予最嚴重停權處分。

周台英表示，剛開始確實有請沒有執照的學長來協助抽血，對球員感到非常抱歉；陳忠慶說，當初出發點是希望幫助學生在運動傷害的預防，或是在疲勞的恢復，執行國科會計畫的首年出國研究不在台灣，未注意到細節，去年事件爆發，當時調查後因為不符合IRB，已依規定銷毀檢體，另已寫信給期刊要求撤稿。

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