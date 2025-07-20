北檢最快明天約談周台英 足協周三討論教練資格

台師大女足隊周台英昨首度公開道歉，承諾負起責任，吹哨人、學生簡奇陞昨透過聲明表示，「我的目的達到了，我想要的有了」。不過也有台師大女足隊員出面力挺教練，直言「抽血」和「學分」不應混為一談，她們是自願參與實驗，沒有被任何人強迫。

2025-07-20 01:26