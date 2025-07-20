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北檢最快明天約談周台英 足協周三討論教練資格
台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台北地檢署上周四已前往台師大扣押相關資料，檢方目前正在分析、釐清手上資料，最快周一約談教練周台英。
據了解，針對台師大女足隊疑涉不當抽血及研究經費流向爭議，檢調為釐清案情，已鎖定周台英、研究主持人陳忠慶教授等相關人員，最快本周陸續約談。另外，檢方也將傳「吹哨者」簡奇陞等女足隊受害者作證，同步釐清抽血過程中，疑似由非醫事人員施打針劑、違反醫師法等情。
除檢方有動作，足球協會日前接獲體育署發函後，本周三將開紀律委員會，依「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，周台英恐遭註銷教練證且終身不得再申請教練資格檢定。
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