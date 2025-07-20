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北檢最快明天約談周台英 足協周三討論教練資格

聯合報／ 記者翁至成劉肇育／台北報導
台師大運動競技系教授周台英（紅衣者）。 記者林伯東／攝影
台師大運動競技系教授周台英（紅衣者）。 記者林伯東／攝影

台師大女足隊抽血換學分」爭議，台北地檢署上周四已前往台師大扣押相關資料，檢方目前正在分析、釐清手上資料，最快周一約談教練周台英

據了解，針對台師大女足隊疑涉不當抽血及研究經費流向爭議，檢調為釐清案情，已鎖定周台英、研究主持人陳忠慶教授等相關人員，最快本周陸續約談。另外，檢方也將傳「吹哨者」簡奇陞等女足隊受害者作證，同步釐清抽血過程中，疑似由非醫事人員施打針劑、違反醫師法等情。

除檢方有動作，足球協會日前接獲體育署發函後，本周三將開紀律委員會，依「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，周台英恐遭註銷教練證且終身不得再申請教練資格檢定。

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台師大：非醫護抽血2019年就有 陳忠慶：已毀檢體、要期刊撤稿

針對台師大女足抽血案，台師大研究倫理審查委員會主任委員陳學志表示，學校調查推至二○一九年後，研究計畫主持人陳忠慶與教練周台英執行的計畫，發現二○一九至二○二一年，確實有非醫護資格人員執行抽血，周台英有一件女運動員抽血研究沒有送人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ）審核，已給予最嚴重停權處分。

抽血案…台師大、周台英道歉 簡奇陞：我的目的達到、先關機休息

台師大爆發女足抽血爭議，台師大校長吳正己昨首度率一級主管、計畫主持人陳忠慶、協同主持人兼女足教練周台英出面致歉。周台英表示，未能體會學生感受絕對是教練的錯，「請接受我的道歉」；陳忠慶說，過程缺失對選手造成傷害，鄭重向球員、學校與家長致歉。

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