有隊員挺周台英：自願實驗沒被迫、沒有照三餐抽血

台師大女足隊周台英昨首度公開道歉，承諾負起責任，吹哨人、學生簡奇陞昨透過聲明表示，「我的目的達到了，我想要的有了」。不過也有台師大女足隊員出面力挺教練，直言「抽血」和「學分」不應混為一談，她們是自願參與實驗，沒有被任何人強迫。

曾參加抽血檢測的台師大女足隊隊員Ｌ（化名）表示，實驗期間，一天不會被抽血抽到三次，以她自己為例，最多一天只有被抽過兩次，更沒有所謂「照三餐抽」這件事。

台師大女足隊前隊員之一的Ｈ（化名）則說，外界所稱「抽血換學分」的講法，不只是對事情的誤解，也是貶低所有參與者的判斷力。自己是其中一位實驗參與者，當時是自願參加的，因為相信科學能幫助運動員進步。

Ｈ說，自己受檢測時間長達四年，實驗過程中，一天只有抽一次血，每次寒暑假都不一樣，有幾次是隔天抽。至於跑體能的部分，覺得是訓練體能的一部分，並不排斥，畢竟自己是運動員。

Ｈ強調，抽血只是實驗流程裡的一部分，而學分的給予，是根據平常大家在訓練、課堂上的表現和整體專長去評量的，這兩件事是不同的系統，也不該被混為一談，教練沒有跟她們任何人說過「沒有抽血就沒有學分」。

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